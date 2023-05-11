POCO F5 ve POCO F5 Pro ofisimize geldi. Yarın itibarıyla satışa çıkacak olan modellerin kutu açılışı ve ilk bakışını Aydoğan yapıyor.

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POCO F5 Özellikleri

Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm

161.1 x 75 x 7.9 mm Ağırlık: 181 gram

181 gram Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Snapdragon 7+ Gen 2 Bellek: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Video: 4K 30 fps

4K 30 fps Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 67 Watt

67 Watt Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13

POCO F5 Pro Özellikleri

Boyut: 162.8 x 75.4 x 8.6 mm

162.8 x 75.4 x 8.6 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Ekran: 6,67 inç QHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

6,67 inç QHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Video: 8K 24 fps

8K 24 fps Batarya: 5160 mAh

5160 mAh Şarj: 67 Watt / 30 Watt Kablosuz

67 Watt / 30 Watt Kablosuz Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13