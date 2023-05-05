Cuma Raporu #257 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #257: General Mobile GM 23, Togg Teslimatı, Çip Üretimi ve dahası

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #257 zaman çizelgesi

00:00 Giriş ve seçim gündemi

49:26 Google’ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold geliyor

56:12 Apple M3 Serisi Seneye Ertelenmiş Olabilir!

01:00:45 TSMC, ilk Avrupa tesisi için 11 milyar dolar harcayacak

01:14:40 TRT’nin dijital içerik platformu Tabii tanıtıldı

01:24:05 Huawei P60 9 Mayıs’ta Globale Çıkıyor

01:26:57 MMU’nun adı KAAN oldu.

01:35:58 İlk Togg teslimatları yapıldı

01:47:21 Mercedes, otomobil ve hafif ticaride internetten satış sürecini başlatıyor

01:59:28 Gmail’de mavi tik