Cuma Raporu #257 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #257: General Mobile GM 23, Togg Teslimatı, Çip Üretimi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #257 zaman çizelgesi
00:00 Giriş ve seçim gündemi
49:26 Google’ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold geliyor
56:12 Apple M3 Serisi Seneye Ertelenmiş Olabilir!
01:00:45 TSMC, ilk Avrupa tesisi için 11 milyar dolar harcayacak
01:14:40 TRT’nin dijital içerik platformu Tabii tanıtıldı
01:24:05 Huawei P60 9 Mayıs’ta Globale Çıkıyor
01:26:57 MMU’nun adı KAAN oldu.
01:35:58 İlk Togg teslimatları yapıldı
01:47:21 Mercedes, otomobil ve hafif ticaride internetten satış sürecini başlatıyor
01:59:28 Gmail’de mavi tik