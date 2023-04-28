Cuma Raporu #256 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #256: General Mobile GM 23, Togg Teslimatı, Çip Üretimi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #256 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
22:16 General Mobile GM 23 piyasaya çıktı
46:45 Poco F5 ve F5 Pro Geliyor
59:02 Amazon Prime servisine zam geldi
01:06:09 Togg T10X Teslimatında Son Durum
01:21:02 Tesla Model Y Teslimatı
01:30:57 Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon sayısı
01:36:49 MediaTek Dimensity 9200+ geliyor!
01:39:20 Türkiye çip üretimine başlıyor
01:46:23 TSMC, 2nm üretim için hazır
01:49:30 Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi
01:52:58 Speedtest’in 2023 1. çeyrek raporu