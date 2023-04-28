Son olarak Amazon Prime servisine gelen fiyat zammı sonrası neredeyse her platformda bir fiyat artışı gerçekleşti. Prime Video ve Disney’in yerli içerikleri de artınca geçtiğimiz sene hazırladığımız platformları kıyaslama videosunun 2023 versiyonunu hazırlamak istedik.

Bu videoda Netflix, Disney+, Prime Video, BluTV, MUBI, GAİN, Exxen ve TOD gibi servisleri içerik, arayüz, Türkçe dil desteği gibi noktalarda ele alarak değerlendirdik.

Siz de kendinize göre en iyi servis sıralamasını yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın!

#netflix #primevideo #disneyplus