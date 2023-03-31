Cuma Raporu #252 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #252 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

18:00 Akıllı telefonlara gelecek vergi zam iptal edildi!

29:10 Tesla 4 Nisan’da resmi satışa başlıyor

43:51 GeForce Now’da 200 saat sınırı getirecekken geri çekti

51:36 Togg kurası sonuçlandı / TruGo istasyonları açıldı

01:02:24 Huawei Watch Ultimate Türkiye’de

01:08:13 Redmi Note 12 serisi 5 Nisan’da Türkiye’de

01:10:30 WhatsApp hesabınızı farklı cihazlarda kullanmak (30 Mart 2023 En Güncel WhatsApp Android Sürümü: https://bit.ly/WhatsAppBetaHWP)

01:13:42 Meizu 20 serisi tanıtıldı

01:17:38 Apple WWDC 2023 tarihi belli oldu

01:18:43 Şimdiye kadarki en büyük kara delik keşfedildi

01:21:08 Getir’in ve Sahibinden.com’un verileri çalındı, KVKK’da duyuruldu