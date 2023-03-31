Cuma Raporu #252 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #252: Telefon zammı iptal edildi, Getir ve Sahibinden veri sızdırdı
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #252 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
18:00 Akıllı telefonlara gelecek vergi zam iptal edildi!
29:10 Tesla 4 Nisan’da resmi satışa başlıyor
43:51 GeForce Now’da 200 saat sınırı getirecekken geri çekti
51:36 Togg kurası sonuçlandı / TruGo istasyonları açıldı
01:02:24 Huawei Watch Ultimate Türkiye’de
01:08:13 Redmi Note 12 serisi 5 Nisan’da Türkiye’de
01:10:30 WhatsApp hesabınızı farklı cihazlarda kullanmak (30 Mart 2023 En Güncel WhatsApp Android Sürümü: https://bit.ly/WhatsAppBetaHWP)
01:13:42 Meizu 20 serisi tanıtıldı
01:17:38 Apple WWDC 2023 tarihi belli oldu
01:18:43 Şimdiye kadarki en büyük kara delik keşfedildi
01:21:08 Getir’in ve Sahibinden.com’un verileri çalındı, KVKK’da duyuruldu