WhatsApp için yıllardır beklenen farklı telefonlarda aynı WhatsApp hesabını kullanabilme özelliği nihayet WhatsApp’ın beta sürümüne geldi. Biz de bu videomuzda WhatsApp hesabınızı 4 cihaza kadar paylaşma olan desteği 3 telefon ve 1 tablet ile gösterdik.

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30 Mart 2023 En Güncel WhatsApp Android Sürümü: https://bit.ly/WhatsAppBetaHWP

Aynı WhatsApp hesabınızı maksimum 4 cihazda aynı anda kullanabilirsiniz. Bunu 2 telefon 1 tablet ve 1 PC olarak bölebilir, ya da dileğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Yaptığımız testlerde ikinci cihaz olarak Android cihazları kullandık. iPhone ve iPad için şu anda bu özellik bulunmuyor. Fakat, iPhone’da kurulu olan WhatsApp’ı başka bir Android telefonda ikinci cihaz olarak kullanabilirsiniz.