Xiaomi’nin özellikle X3 ailesiyle Türkiye’de oldukça sevilen serisi X5 Pro ve X5 ile devam ediyor. İlk aşamada elimize ulaşan POCO X5 Pro’nun kutu açılışını yapıyoruz.

İlginizi çekebilir; 200 Mbps Fiber Tarifeler 2023 | En Hesaplısı Kimde?

Not: Bu videodaki POCO X5 Pro modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

POCO X5 Pro özellikleri;

Boyut: 162,9 x 76 x 7,9 mm

162,9 x 76 x 7,9 mm Ağırlık: 181 gram

181 gram Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Qualcomm Snapdragon 778G 5G Grafik: Adreno 642L

Adreno 642L Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2

NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2 Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 67 Watt

67 Watt Fiyat: 11.599 TL

ÖNEMLİ NOT:

6 Şubat 2023 sabahı 04:17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7; 13:24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis’te büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 35 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hardware Plus ailesi olarak depremin üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Ancak, bir teknoloji kanalı olarak hem yenilikleri anlatmak hem de televizyon kanalları ve sosyal mecralarda gördüğümüz üzüntü verici içerikleri bir nebze olsun hafifletmek, insanların farklı içerikleri de görerek gündemden uzaklaşmak adına videolarımıza devam etme kararı aldık.

Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve baş sağlığı diliyoruz.

Saygılarımızla…