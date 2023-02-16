Xiaomi’nin özellikle X3 ailesiyle Türkiye’de oldukça sevilen serisi X5 Pro ve X5 ile devam ediyor. İlk aşamada elimize ulaşan POCO X5 Pro’nun kutu açılışını yapıyoruz.
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İçindekiler
POCO X5 PRO KUTU AÇILIŞI | Efsane Seri Devam Ediyor
Not: Bu videodaki POCO X5 Pro modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
POCO X5 Pro özellikleri;
- Boyut: 162,9 x 76 x 7,9 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G
- Grafik: Adreno 642L
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB UFS 2.2
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Fiyat: 11.599 TL
ÖNEMLİ NOT:
6 Şubat 2023 sabahı 04:17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7; 13:24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis’te büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 35 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hardware Plus ailesi olarak depremin üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Ancak, bir teknoloji kanalı olarak hem yenilikleri anlatmak hem de televizyon kanalları ve sosyal mecralarda gördüğümüz üzüntü verici içerikleri bir nebze olsun hafifletmek, insanların farklı içerikleri de görerek gündemden uzaklaşmak adına videolarımıza devam etme kararı aldık.
Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve baş sağlığı diliyoruz.
Saygılarımızla…