Cuma Raporu #209 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #209 Humex Vurgunu, İnternet Zammı ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
1:44 Xiaomi 12S Pro detayları ortaya çıktı
15:41 Humex vurgunu: 20 milyon dolarla kaçtılar!
29:28 Galaxy Fold 3 katlanabilir telefon pazarı lideri
37:27 Tablet pazarında lider değişmedi: iPad
41:03 Apple tablet üretiminin bir kısmını Çin’den Vietnam’a kaydırıyor
33:31 Rekabet Kurumu: “Yemeksepeti’nin restoranlara uyguladığı dayatmaları sonlandıracak”
59:07 Türk Telekom’dan İnternete Zam
01:00:46 Gucci’den akıllı yüzük
01:03:07 Otoyollardaki hız sınırı 10 ve 20 km artacak. Ancak sadece bazı noktalarda
01:07:24 Samsung LCD üretimini bırakıyor
01:09:12 Honor 70 tanıtıldı. IMX 800’ü kullanan ilk telefon
01:10:45 Samsung ve Intel’den dirsek teması
01:17:06 Diablo Immortal çıktı. Exynos’ta sorunlar var
01:19:54 Disney+ Türkiye’de yayınlanacak içerikler