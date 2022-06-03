Cuma Raporu #209 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

1:44 Xiaomi 12S Pro detayları ortaya çıktı

15:41 Humex vurgunu: 20 milyon dolarla kaçtılar!

29:28 Galaxy Fold 3 katlanabilir telefon pazarı lideri

37:27 Tablet pazarında lider değişmedi: iPad

41:03 Apple tablet üretiminin bir kısmını Çin’den Vietnam’a kaydırıyor

33:31 Rekabet Kurumu: “Yemeksepeti’nin restoranlara uyguladığı dayatmaları sonlandıracak”

59:07 Türk Telekom’dan İnternete Zam

01:00:46 Gucci’den akıllı yüzük

01:03:07 Otoyollardaki hız sınırı 10 ve 20 km artacak. Ancak sadece bazı noktalarda

01:07:24 Samsung LCD üretimini bırakıyor

01:09:12 Honor 70 tanıtıldı. IMX 800’ü kullanan ilk telefon

01:10:45 Samsung ve Intel’den dirsek teması

01:17:06 Diablo Immortal çıktı. Exynos’ta sorunlar var

01:19:54 Disney+ Türkiye’de yayınlanacak içerikler