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Cuma Raporu

Cuma Raporu #181: #Dolar11, S21 FE, Xiaomi Leica ortaklığı ve dahası

Cuma Raporu #181 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #181: #Dolar11, S21 FE, Xiaomi Leica ortaklığı ve dahası

Not: Sağ alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Zaman çizelgesi;

00:00 Giriş ve #Dolar11
12:33 Yemeksepeti Hacklendi mi? – https://youtu.be/3sxU0UZ_Lvs
15:33 İBB’den İstanbul Senin uygulaması
19:22 Apple’dan “Kendi iPhone’unu tamir et” hamlesi
26:06 İkinci TOGG modeli geliyor
37:53 Leica’nın yeni ortağı Xiaomi olabilir.
45:17 S21 FE geliyor!
48:24 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden teknoloji kullanım tavsiyesi
50:21 Qualcomm Snapdragon 800 serisinin adı değişiyor

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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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