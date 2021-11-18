vivo X70 Pro+ Kutu Açılışı | ANDROİD’İN ZİRVESİ!

vivo’nun ülkemize getirmediği amiral gemisi modeli X70 Pro+ kutusundan bu videoda çıkıyor. Teknik özellikleri kısmında tüm özellikleriyle eksiksiz bir amiral gemisi olan model bizlere neler sunuyor hep beraber bakıyoruz.

vivo X70 Pro+ Teknik Özellikleri

Tasarım: 164.5 x 75.2 x 8.9 mm 209 gram

Ekran: 6.78 inç LTPO AMOLED 120 Hz QHD+ 1 milyar renk 10bit ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+ 5G

RAM: 12GB

Depolama: 256GB

Kamera: 50MP + 48MP + 12MP + 8MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 4500 mAh 66W Hızlı Şarj