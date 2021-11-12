Cuma Raporu
Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
Cuma Raporu #180 bölümünde her zaman olduğu gibi Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat Türkiye’deki teknoloji gündemi hakkındaki gelişmeleri konuşuyor.
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Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş, #BaşakCengiz ve 10 Kasım
18:24 POCO M4 Pro 5G
24:20 Huawei Nova 9 Türkiye fiyatı
28:33 Huawei EMUI 12 beta programı başlattı
32:47 Dijital Mahkemeler ve Para Toplamada yeni dönem
41:19 Eğitim odaklı Windows 11 SE geldi
45:46 Danıştay, polislerin videosunun çekilmesini yasaklayan genelgeyi durdurdu
01:00:47 Ford Otosan, Gölcük’te üretime ara verdi
01:04:49 Pfizer, COVID-19 hapı geliştirdiğini duyurdu!
01:12:36 YouTube Dislike sayısını gizledi
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Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
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Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
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Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
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