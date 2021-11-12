Cuma Raporu #180 bölümünde her zaman olduğu gibi Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat Türkiye’deki teknoloji gündemi hakkındaki gelişmeleri konuşuyor.

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Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş, #BaşakCengiz ve 10 Kasım

18:24 POCO M4 Pro 5G

24:20 Huawei Nova 9 Türkiye fiyatı

28:33 Huawei EMUI 12 beta programı başlattı

32:47 Dijital Mahkemeler ve Para Toplamada yeni dönem

41:19 Eğitim odaklı Windows 11 SE geldi

45:46 Danıştay, polislerin videosunun çekilmesini yasaklayan genelgeyi durdurdu

01:00:47 Ford Otosan, Gölcük’te üretime ara verdi

01:04:49 Pfizer, COVID-19 hapı geliştirdiğini duyurdu!

01:12:36 YouTube Dislike sayısını gizledi