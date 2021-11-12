YENİ PUBG OYUNUNU DENEDİK! | PUBG: New State neler sunuyor?

PUBG: New State, Tencent’in geliştirdiği PUBG: Mobile ve PUBG: Mobile Lite ardından PUBG Stüdyosu tarafından geliştirilen 3. resmi PUBG mobil oyunu oldu. Peki grafik ve özellikler açısından neler sunuyor? Videoda göz atıyoruz.

İlginizi çekebilir; EKRANDAN TAŞAN GÖRÜNTÜ! Ambilight, Ambisleep ve Ambi Wakeup Nedir? | Philips The One 58PUS8506

PUBG: New State Android: https://hwp.to/3F3UFzu

PUBG: New State iOS: https://hwp.to/3qvLZOp