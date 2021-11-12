Sosyal medya
Ana Sayfa / Video / İnceleme / YENİ PUBG OYUNUNU DENEDİK! | PUBG: New State neler sunuyor?

İnceleme

YENİ PUBG OYUNUNU DENEDİK! | PUBG: New State neler sunuyor?

PUBG: New State, Tencent’in geliştirdiği PUBG: Mobile ve PUBG: Mobile Lite ardından PUBG Stüdyosu tarafından geliştirilen 3. resmi PUBG mobil oyunu oldu. Peki grafik ve özellikler açısından neler sunuyor? Videoda göz atıyoruz.

İlginizi çekebilir; EKRANDAN TAŞAN GÖRÜNTÜ! Ambilight, Ambisleep ve Ambi Wakeup Nedir? | Philips The One 58PUS8506

YENİ PUBG OYUNUNU DENEDİK! | PUBG: New State neler sunuyor?

PUBG: New State Android: https://hwp.to/3F3UFzu
PUBG: New State iOS: https://hwp.to/3qvLZOp

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir