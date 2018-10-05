Cuma Raporu #18: En eski Torrent dosyası, iPhone XS kamera puanı ve dahası

Cuma Raporu #18 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlenirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #18 haberleri
Honor 7C satışa çıkıyor – Şirketin satışa çıkacak yeni modeli 11 Ekim tarihinde A101 mağazalarında satılacak.
iPhone XS Max için DxOMark skoru açıklandı – Genel ortalamada 105 puan alan cihaz, listede ikinci sıraya yerleşti.
Black Mirror interaktif bölümle geliyor – Dizinin yeni sezonunda bir bölüm interaktif olacak ve kullanıcılar seçim yapabilecek.
Xiaomi telefonlarında Global ROM engeli – Çinde satılan Xiaomi telefonlarına bundan böyle Global ROM kurulamayacak.
Dünyanın en eski aktif torrent dosyası 15. yaşına bastı – The Matrix filmini temel alan hayran yapımı filmi The Fanimatrix, şu anda en eski aktif Torrent dosyası.
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