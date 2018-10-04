iPhone XS Max, DxOMark skoru açıklandı: P20 Pro’nun gerisinde

iPhone XS Max için DxOMark skoru açıklandı. Ortalama puan olarak değerlendirme şirketinden 105 skorunu alan cihaz, listede 109 puanla ilk sırada yer alan Huawei P20 Pro‘nun gerisinde kaldı.

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iPhone XS Max DxOMark değerlendirmesi

Şirketin iPhone XS Max için yaptığı kamera değerlendirmesinde telefonun fotoğraf skorunda 100 puan, videoda ise 96 puan aldığını belirtelim. Fotoğraf tarafında cihazın parlak aydınlatma şartlarında çok iyi fotoğraflar çektiği belirtilirken, üst üste yapılan denemelerde tutarlı ve güvenilir sonuçlar elde ediliğinin altı çizilmiş.

Değerlendirmede telefonun otomatik odaklamasının şu ana kadar test edilen cihazlar arasında en iyisi olduğu önemli bir detay. Olumsuz noktalarda ise telefonun zoom performansının iPhone X‘a oranla daha iyi olmasına karşın, Huawei P20 Pro ve Galaxy Note 9 modellerine oranla detaylarda kayıp yaşandığı ve görüntülerde kirlilik oluşabildiği belirtiliyor. Düşük ışık çekimlerinde de benzer bir durum söz konusu.

Video performansına baktığımızda ise geniş dinamik aralığı, canlı renkler ve başarılı görüntü sabitleme ile cihazdan övgüyle söz ediliyor. Video tarafındaki göze çarpan tek eksi, aynı fotoğrafta olduğu gibi düşük ışık şartlarında oluşan görüntü bozuklukları.