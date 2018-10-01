Çin ROM’una sahip Xiaomi cihazlara artık Global ROM yüklenemeyecek!

Çin’den akıllı telefon getirtmek, mevcut dolar kuruyla bile oldukça avantajlı. O nedenle birçok kullanıcı, Çin’den Xiaomi‘nin akıllı telefonlarını satın alıyor ve daha sonra Global ROM kurarak farklı ülkelerde kullanmaya başlıyor. Ancak bundan böyle Çin ROM’una sahip Xiaomi cihazlara Global ROM yüklenemeyecek.

Xiaomi telefonlarına Global ROM kısıtlaması

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre bundan böyle Çin ROM‘una sahip cihazlara Global ROM yüklenemeyecek. Bildiğiniz gibi Çin’de Google servisleri yasak olduğundan Google Play Store başta olmak üzere birçok Google uygulaması Çin versiyonlarında olmuyor. Bugüne kadar Global ROM kurarak veya farklı yöntemlerle Google servislerine erişebiliyorduk. Ancak bu kısıtlamayla birlikte Çin telefonları için işler epey zorlaşacak. Ayrıca bundan böyle Global ROM‘a sahip bir cihazı Çin ROM‘una döndürmek de aynı şekilde mümkün olmayacak.

Bu haber, hem Çin’den kendisine telefon almak isteyenler için hem de ülkemizde bunu bir iş olarak yapıp para kazanan insanlar için bir hayli kötü haber gibi duruyor. Şimdilik tam olarak hangi telefonların etkileneceğini göstern bir liste veya bilgi yok. Konuyla ilgili MIUI Forum‘da yapılan açıklama sonrası, birçok Xiaomi kullanıcısı karara karşı memnuniyetsizliklerini dile getirmiş durumda.