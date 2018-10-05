Honor 7C kutu açılışı (VİDEO)

Honor 7C kutu açılışı videomuzda, ülkemizde A101 mağazaları aracılığı ile 11 Ekim’de satışa çıkan telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

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Honor 7C kutu açılışı – özellikler

5,99 inç FullView ekran ile gelen telefonda HD+ çözünürlük ve 18:9 görüntü oranı bulunuyor. Gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alan cihazda, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Dahili depolama alanını microSD kart ile 256 GB‘a kadar arttırabilmek mümkün.

Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera sunan cihaz, bu sayede bokeh efektli fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Son olarak 3000 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da belirtelim.

Telefonun fiyatı 1399 TL olarak açıklandı.