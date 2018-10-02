Black Mirror yeni sezonda interaktif bölümle geliyor!

Black Mirror yeni sezonunda izleyicileri yine şaşırtacak gibi. Bu yılın son çeyreğinde çıkması beklenen 5. sezonla ilgili paylaşılan ilk bilgiler, yeni sezonda bir bölümün interaktif olacağını ve izleyenlerin kararına göre bölümün sonunun değişeceği yönünde.

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Black Mirror 5. sezonundan ilk bilgiler

Yeni sezonda yer alacak interaktif bölümün tam olarak nasıl çalışacağı bilinmiyor. Ancak tarzın “kendi hikayeni kendin belirle” şeklinde olacağı söyleniyor. Yani bölümü izlerken bir şekilde seçim yapabileceğiz ve olay örgüsü yaptığımız seçime göre değişecek.

Yayın hakları 2015 yılında Channel 4‘ten Netflix‘e geçen Black Mirror, her sezonunda geleceği konu alarak bir teknoloji distopyasını ekranlarımıza getiriyor. Son sezonda alışılmış Black Mirror bölümlerinden farklı olarak mutlu sonlu bölümler de görmüştük. Dizi 2017 ve 2018 Emmy Ödüllerinde toplam 5 ödül kazandı.