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Cuma Raporu

Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası

Cuma Raporu #169 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası

Konu başlıkları ve süreleri;

00:00 Giriş
05:03 Fahrettin Koca: Türkiye’de ‘Kırmızı’ Tek Bir İl Bile Kalmadı
09:30 BionTech’in FDA onayı ve en kapsamlı araştırma sonucu
19:03 “Turkovac” aşısının faz-3 çalışmaları Kayseri’de başladı
25:50 Türkiye’de 10 Milyondan Fazla Kişi Hayatında Hiç İnternete Girmedi
31:03 Yargıtay, Hakaret İçerikli Tweet’leri Retweet’leyenleri de Suçlu Saydı
42:23 Xiaomi Q2 Raporu
50:17 Xiaomi’den Mi takısına veda
53:02 Orijinal olmayan bataryaları yavaşlatma konusu
55:33 Netflix’ten oyun devri başlıyor
57:50 Galaxy Z Fold3 ve Flip3, Galaxy S21’in ön siparişini solladı
1:00:39 Google, Varsayılan Arama Motoru Olarak Kalmak İçin Apple’a $15 Milyar Ödeyecek!
1:03:03 iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!
1:05:15 TSMC Çip Fiyatlarını Arttırıyor, Elektronik Ürünlerin Fiyatları Artabilir

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası

Yazan:

Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası

Cuma Raporu #168 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası

Konu başlıkları ve süreleri;

00:00:00 Giriş
00:19:59 Aşılanmayanlara PCR testi zorunluluğu
00:30:57 Vivo V21 ve V21e Türkiye’de
00:44:02 Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın şobu
00:51:00 Netflix hesabınız Dark Web’e düşebilir
00:55:06 Microsoft’tan Windows 11’de Edge zorlaması
00:58:40 Samsung telefonlarına TCL ekran sağlayacak
01:03.57 Bixby’e Türkçe desteği sonunda gelebilir ve Samsung kendi uygulamalarında reklamı kaldıracak.
01:10:02 Apple 300 milyon dolar tazminat ödeyecek
01:12:54 2021 yılında Amazon Türkiye’de en çok satan kitaplar

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası

Yazan:

Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor'dan yeni telefonlar ve dahası

Cuma Raporu #167 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası

Zaman Çizelgesi

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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