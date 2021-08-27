Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası

Cuma Raporu #169 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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Konu başlıkları ve süreleri;

00:00 Giriş

05:03 Fahrettin Koca: Türkiye’de ‘Kırmızı’ Tek Bir İl Bile Kalmadı

09:30 BionTech’in FDA onayı ve en kapsamlı araştırma sonucu

19:03 “Turkovac” aşısının faz-3 çalışmaları Kayseri’de başladı

25:50 Türkiye’de 10 Milyondan Fazla Kişi Hayatında Hiç İnternete Girmedi

31:03 Yargıtay, Hakaret İçerikli Tweet’leri Retweet’leyenleri de Suçlu Saydı

42:23 Xiaomi Q2 Raporu

50:17 Xiaomi’den Mi takısına veda

53:02 Orijinal olmayan bataryaları yavaşlatma konusu

55:33 Netflix’ten oyun devri başlıyor

57:50 Galaxy Z Fold3 ve Flip3, Galaxy S21’in ön siparişini solladı

1:00:39 Google, Varsayılan Arama Motoru Olarak Kalmak İçin Apple’a $15 Milyar Ödeyecek!

1:03:03 iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!

1:05:15 TSMC Çip Fiyatlarını Arttırıyor, Elektronik Ürünlerin Fiyatları Artabilir