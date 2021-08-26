KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)

Çok beklenen ve hakkında çok konuşulan bir telefon vardı. O telefon, X3 ailesinin şanını sürdürecek veliaht olan Poco X3 GT. X3 ailesinin en güçlü üyesi olma adayı olan X3 GT’nin kutu açılışını sizler için yaptık.

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Poco X3 GT kutusunda bizleri neler karşılıyor

Kutuyu açtığımızda ilk olarak dokümanların bulunduğu sarı kutu bizleri karşılamakta. Bu kutunun içinde, 3.5 mm kulaklık girişi – USB Type-C dönüştürücü ve silikon kılıf bulunmakta. Bu sayede kablolu kulaklık veya hoparlör kullananlar, Poco X3 GT ile de bu cihazlarını kullanmaya devam edebilirler. Sarı kutunun arkasındaysa, X3 ailesinin tacını taşımaya devam eden X3 GT’yi görüyoruz.

Poco X3 GT’nin üzerindeki ambalaja baktığımızda, cihazın öne çıkan özellikleri vurgulanmış durumda. Bunlar sırasıyla şu şekilde: MediaTek Dimensity 1100, 67W hızlı şarj. Bu 2 özellik, Poco X3 GT’yi pazarın öne çıkan cihazlarından biri haline getirecek özellikler. Cihazın baz fiyatı da göz önüne alındığı zaman, 5.000 TL için başarılı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Cihazı elimize aldığımızda da, cihazın ciddi manada hafif hale gelmiş olması da ağırlık konusunda çekincesi olanları rahatlatmakta. X3 GT’nin amiral gemisi cihazlarla kıyaslanabilecek bir diğer özelliği de Gorilla Glass Victus’la korunuyor olması.

Bütün bunların ardından bizi, 67W’lık hızlı şarj cihazı karşılıyor. Böylelikle kutu içeriğinin sonuna gelmiş oluyoruz.

64 MP ana kamera ve 3’lü kamera modülü

Poco X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan 3’lü kamera modülüne sahip. Bu modülle Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor. Ayrıca ilk çekimlerimizde biz cihazın makro çekim performansını gayet beğendik.

67W değerindeki hızlı şarj cihazı da Poco’nun belirttiği kadarıyla 42 dakikada cihazı %0’dan %100’e şarj edebilmeyi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar gün boyunca cihazı şarj etme ihtiyacı hissetmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 120Hz ekran yenileme hızına sahip ekran da Poco X3 GT’yi rekabetçi oyunlarda avantajlı bir akıllı telefon haline getirmekte yardımcı oluyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch ise, her bir içeriğin talep ettiği yenileme hızını belirleyerek güç tüketimini optimize ediyor. Böylelikle cihazın batarya ömrü de daha yukarıya taşınabiliyor.

Bütün bunları yaparken, ses deneyimini de göz ardı etmeyen Poco, X3 GT modelinde Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör sunmuş. Cihazın ağırlığıysa 193 gram. Böylelikle daha önceki X3 modellerine göre kullanımı daha kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz. Poco X3 GT, Tan Siyahı, Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satılacak.