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KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
OPPO Reno 5 Lite’ın fotoğraf performansını görmek adına Aydoğan ve Dilşah kendi aralarında bir yarışmaya tutuştu.
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KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Hem genel olarak alınabilir hem de kamerasıyla ön plana çıkan Reno 5 Lite ile kendilerini Beykoz Korusu’na atan ikili, tek telefon ile daha iyi fotoğraflar çekmek adına yarıştı.
Peki bu ikili arasından hangisi daha güzel fotoğraflar çekti? Aydoğan mı? Dilşah mı? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz!
OPPO Reno 5 Lite güncel fiyat bilgisi ve detaylar için; https://app.hps.im/d7ct/58b89bc4
Oppo Reno 5 Lite Teknik Özellikleri
Ekran: 6,4 inç AMOLED ekran
Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080
İşlemci: Mediatek Helio P95
Bellek: 8 GB
Dahili Depoloma: 128 GB+256 GB’a kadar microSD kart
Kamera: 48 MP Ana Kamera, 8 MP Geniş Açılı Kamera, 2 MP Makro Kamera, 2 MP Mono Kamera
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4310 mAh
Hızlı Şarj: 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0
İşletim Sistemi: Android 11 ColorOS 11.1
Ağırlık: 172 gr
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İnceleme
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Asus RT-AX53U modeli İncelemesi ile karşınızdayız. Markanın yine birçok özellik ile donatılmış router modelinin detayları videomuzda!
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Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
RT-AX53U hakkında detaylı bilgi için: https://hwp.to/RTAX53U
Asus RT-AX53U, günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 6 dünyasına daha erişilebilir fiyat ile giriş yapacak şekilde ayarlanmış.
Tasarımsal olarak dört anteni ve ince yapısı ile dikkat çeken model, Access Point, Medya Köprüsü, Sinyal Genişletici ve Router olarak kullanılabiliyor. USB bağlantısı üzerinden 3G/4G bağlantısı ile kullanılabiliyor.
3 LAN ve 1 WAN portu üzerinden 1 Gbps hız destekleyen Asus RT-AX53U, kablosuz tarafta 2,4 GHZ bandında 574 Mbps ve 5 GHz bandında ise 1201 Mbps’e varan bağlantı ile toplamda 1800 Mbps hıza erişebiliyor.
ASUS AiProtection sayesinde ebeveyn denetimi ve ağda koruma sağlayan RT-AX53U, Wi-Fi 6 dünyasında daha erişilebilir fiyatlar ile yakında Türkiye’de satışa çıkacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
Çok beklenen ve hakkında çok konuşulan bir telefon vardı. O telefon, X3 ailesinin şanını sürdürecek veliaht olan Poco X3 GT. X3 ailesinin en güçlü üyesi olma adayı olan X3 GT’nin kutu açılışını sizler için yaptık.
Poco X3 GT’nin güncel fiyatını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Poco X3 GT’nin güncel fiyatını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Poco X3 GT kutusunda bizleri neler karşılıyor
Kutuyu açtığımızda ilk olarak dokümanların bulunduğu sarı kutu bizleri karşılamakta. Bu kutunun içinde, 3.5 mm kulaklık girişi – USB Type-C dönüştürücü ve silikon kılıf bulunmakta. Bu sayede kablolu kulaklık veya hoparlör kullananlar, Poco X3 GT ile de bu cihazlarını kullanmaya devam edebilirler. Sarı kutunun arkasındaysa, X3 ailesinin tacını taşımaya devam eden X3 GT’yi görüyoruz.
Poco X3 GT’nin üzerindeki ambalaja baktığımızda, cihazın öne çıkan özellikleri vurgulanmış durumda. Bunlar sırasıyla şu şekilde: MediaTek Dimensity 1100, 67W hızlı şarj. Bu 2 özellik, Poco X3 GT’yi pazarın öne çıkan cihazlarından biri haline getirecek özellikler. Cihazın baz fiyatı da göz önüne alındığı zaman, 5.000 TL için başarılı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Cihazı elimize aldığımızda da, cihazın ciddi manada hafif hale gelmiş olması da ağırlık konusunda çekincesi olanları rahatlatmakta. X3 GT’nin amiral gemisi cihazlarla kıyaslanabilecek bir diğer özelliği de Gorilla Glass Victus’la korunuyor olması.
Bütün bunların ardından bizi, 67W’lık hızlı şarj cihazı karşılıyor. Böylelikle kutu içeriğinin sonuna gelmiş oluyoruz.
64 MP ana kamera ve 3’lü kamera modülü
Poco X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan 3’lü kamera modülüne sahip. Bu modülle Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor. Ayrıca ilk çekimlerimizde biz cihazın makro çekim performansını gayet beğendik.
67W değerindeki hızlı şarj cihazı da Poco’nun belirttiği kadarıyla 42 dakikada cihazı %0’dan %100’e şarj edebilmeyi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar gün boyunca cihazı şarj etme ihtiyacı hissetmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 120Hz ekran yenileme hızına sahip ekran da Poco X3 GT’yi rekabetçi oyunlarda avantajlı bir akıllı telefon haline getirmekte yardımcı oluyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch ise, her bir içeriğin talep ettiği yenileme hızını belirleyerek güç tüketimini optimize ediyor. Böylelikle cihazın batarya ömrü de daha yukarıya taşınabiliyor.
Bütün bunları yaparken, ses deneyimini de göz ardı etmeyen Poco, X3 GT modelinde Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör sunmuş. Cihazın ağırlığıysa 193 gram. Böylelikle daha önceki X3 modellerine göre kullanımı daha kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz. Poco X3 GT, Tan Siyahı, Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satılacak.
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KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
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