Cuma Raporu
Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Cuma Raporu #159 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve Ersin’in Galler maçı seyahati
05:00 Günde 1 milyona varan aşılama başladı
14:16 Leica’dan telefon: Leitz Phone 1
19:25 OnePlus, OPPO ile ortaklık duyurdu
23:38 OPPO Find X3 Pro 131 puan ile Dxomark’ta 6. sıradan girdi
28:31 Honor 50 ve 50 Pro geldi. Merhaba Google!
38:50 Windows 11 sızdı, detaylar ortaya çıktı
43:26 E3’te yeni oyunlar duyuruldu
46:35 İstanbul metrolarında internet dönemi başlıyor
52:57 Vestel’den TT ortaklığıyla Vestelcell
55:36 HarmonyOS’a geçişlerde optimizasyon sorunları başladı
59:26 Tanzanya da Bitcion’i tanıyan ülke olacak, El Salvador maaş ödemesini Bitcoin ile yapabilir
01:07:37 Deniz Poyraz…
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Cuma Raporu #158 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve EURO2020
10:58 Yerli VLP aşısında Faz 3 başlıyor. Aşılama takviminde gelişmeler
19:42 HarmonyOS şimdiden 10 milyon barajını aştı
27:17 Fenerbahçe’den kripto para açıklaması
41:23 OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı
43:29 Sony WF-1000XM4 tanıtıldı. Efsane kulaklık yenilendi
46:15 WWDC’de Yeni iOS 15, iPadOS 15 ve MacOS Monterey tanıtıldı
49:00 E3 2021 başlıyor
49:59 TürkNet’te fiyatlar tekrar yükseldi
53:41 Realme GT Türkiye’ye geliyor
57:00 Redmi 9T, 2.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
58:00 HP, ABD pazarında Apple’ı geçti
01:00:47 Jahrein bu sefer de Ali Babacan ile yayın yapacak
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Cuma Raporu #157 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:11 HarmonyOS 2.0 sonunda tanıtıldı!
08:00 Huawei’den HarmonyOS ekosisteminde yeni cihazlar
14:50 Windows 10 24 Haziran’da yenileniyor
18:00 iPhone modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı
22:55 Crysis üçlemesi Remastered olarak geliyor
24:55 DSÖ, Sinovac için Acil Kullanım Onayı verdi
28:44 TCL, 20 SE modeli ile yerli üretime başladı
33:18 Xiaomi’den 8 dk’da dolan HyperCharge şovu
35:49 İnsanın vücut ömrü 150 yıl imiş.
40:44 2021’de en çok satılan otomobiller
43:06 Computex’te Nvidia ve AMD’den yeni kartlar
48:10 İstanbul’da Scooter düzenlemesi
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Cuma Raporu #156 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:39 realme, TCL ve Tecno da yerli üretime başladı
11:24 Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
14:02 Harmony OS 2 Haziran’da geliyor!
25:11 Amazon MGM’i satın alıyor
39:51 Netflix Türkiye’de film stüdyosu kuruyor
43:53 ABD’den siyasetçilere sansür uygulayan sosyal medyacılara ceza gelecek!
47:48 Türkiye’nin %90’ına fiber altyapı geliyor!
54:38 Aşı olmaya gidene Uber ücretsiz!
58:41 TBMM’den Enes Batur önerisi
01:03:39 Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitch yayınında konuk etti
01:13:33 Xiaomi 2021 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Yazan: yeterki, 11 saat önce
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Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
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