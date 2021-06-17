2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)

2500 – 3500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

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Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/7f8cd149

2500 ve 3500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 2500 – 3500 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

TCL 10 Plus

TCL 10 Plus sürekli önerdiğimiz bir telefon olmaya devam ediyor. AMOLED ekranı, ortalamanın üzerinde kamerası ve HDR desteğiyle TCL’in ülkemizdeki en etkileyici telefonu konumunda.

Redmi 9T

Redmi 9T, Xiaomi’nin ülkemizde ürettiği bir diğer yerli telefonu oldu. Kağıt üzerinde oldukça güzel özellikler sunan Redmi 9T, tasarımsal olarak da renkleriyle dikkat çekecek gibi.

OPPO A52

OPPO her ne kadar A54 modelini de tanıtmış olsa da A52 halen tasarımı ve özellikleriyle oldukça güzel bir telefon. Kamera noktasında iyi özellikler bekleyenlerin ve bol batarya arayanların tercihi olabilir.

Redmi Note 8 Pro

Yıl olmuş 2021 halen Note 8 Pro iyi bir telefon olmaya devam ediyor. Güncel fiyatıyla da dikkat çeken Redmi Note 8 Pro, şık ve oyun odaklı telefon arayanların tercihi olacak.

Redmi Note 9S

Note 8 ailesi eski kalanlara Redmi Note 9S’i de önerebiliriz. Snapdragon işlemci isteyenlerin imdadına koşan 9S, geniş ekran da arayanların ilgisini çekecek.

Redmi Note 10

En yeni seriyi isteyenler için de Redmi Note 10’u önerebiliriz. Hem Xiaomi deneyimi hem AMOLED ekran severlerin dikkatini çekebilecek olan Redmi Note 10, kamera tarafında da oldukça başarılı.

OPPO A72

A52’nin daha iyisini arayanlara A72’yi de önerebiliriz. A73’ten ziyade sayısal olarak geride kalsa da performansı oldukça ikna edici bir telefon durumunda.

POCO X3 NFC

Bir Türkiye klasiği denebilecek kadar tutulan POCO X3 NFC, performans konusunda kusursuz bir iş yapıyor. Tasarımı büyük ve ağır olması durumuna karşın birçok noktada sevilerek kullanılmaya devam ediliyor.

Samsung Galaxy A32

Samsung kanadında A52 ya da A72 alamayanlar için güzel bir tercih olan A32, MediaTek Helio G80 ile performansta da geri durmuyor. Şık tasarım arayanların tercihi olabilir.

Realme 7

Biz realme 8 serisini beklerken realme 7 de oldukça mantıklı bir tercih olacak. Helio G95 ile performansta gayet iyi, yüksek tazeleme hızı da sunan canavar, ülkemizde fazlasıyla sevildi.

OPPO Reno 5 Lite

OPPO’nun yeni serisi Reno 5 ailesinin Lite modeli olmasına rağmen hem tasarım hem performans ile dikkat çekecek gibi. P95 olması bazı kişilerin eleştirisini alsa da kamera başta olmak üzere birçok noktada kullanıcılarını memnun edecektir.

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 10’dan ziyade daha performanslı olan Redmi Note 9 Pro, geniş ekran, üstün performans gibi avantajlar ile halen alınabilir.

POCO X3 Pro

Oyuncular için listenin tartışmasız en iyisi olan POCO X3 Pro, Snapdragon 860 ile gelerek POCO X3 NFC’nin performansı artırılmış versiyonu olarak düşünebilirsiniz.