Cuma Raporu
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Cuma Raporu #158 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve EURO2020
10:58 Yerli VLP aşısında Faz 3 başlıyor. Aşılama takviminde gelişmeler
19:42 HarmonyOS şimdiden 10 milyon barajını aştı
27:17 Fenerbahçe’den kripto para açıklaması
41:23 OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı
43:29 Sony WF-1000XM4 tanıtıldı. Efsane kulaklık yenilendi
46:15 WWDC’de Yeni iOS 15, iPadOS 15 ve MacOS Monterey tanıtıldı
49:00 E3 2021 başlıyor
49:59 TürkNet’te fiyatlar tekrar yükseldi
53:41 Realme GT Türkiye’ye geliyor
57:00 Redmi 9T, 2.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
58:00 HP, ABD pazarında Apple’ı geçti
01:00:47 Jahrein bu sefer de Ali Babacan ile yayın yapacak
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Cuma Raporu #157 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:11 HarmonyOS 2.0 sonunda tanıtıldı!
08:00 Huawei’den HarmonyOS ekosisteminde yeni cihazlar
14:50 Windows 10 24 Haziran’da yenileniyor
18:00 iPhone modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı
22:55 Crysis üçlemesi Remastered olarak geliyor
24:55 DSÖ, Sinovac için Acil Kullanım Onayı verdi
28:44 TCL, 20 SE modeli ile yerli üretime başladı
33:18 Xiaomi’den 8 dk’da dolan HyperCharge şovu
35:49 İnsanın vücut ömrü 150 yıl imiş.
40:44 2021’de en çok satılan otomobiller
43:06 Computex’te Nvidia ve AMD’den yeni kartlar
48:10 İstanbul’da Scooter düzenlemesi
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Cuma Raporu #156 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:39 realme, TCL ve Tecno da yerli üretime başladı
11:24 Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
14:02 Harmony OS 2 Haziran’da geliyor!
25:11 Amazon MGM’i satın alıyor
39:51 Netflix Türkiye’de film stüdyosu kuruyor
43:53 ABD’den siyasetçilere sansür uygulayan sosyal medyacılara ceza gelecek!
47:48 Türkiye’nin %90’ına fiber altyapı geliyor!
54:38 Aşı olmaya gidene Uber ücretsiz!
58:41 TBMM’den Enes Batur önerisi
01:03:39 Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitch yayınında konuk etti
01:13:33 Xiaomi 2021 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #150: Sony ve TCL telefonları, çip krizi ve dahası
Cuma Raporu #150 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #150: Sony ve TCL telefonları, çip krizi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
06:50 Sony ve TCL yeni nesil telefonlarını tanıttı
14:57 TCL’in katlanabilir ve açılabilir telefonu Fold ‘n Roll
15:58 TSMC: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek
18:51 Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor
21:09 2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli lüks sedan
32:21 Google’dan Rekabet Kurumu’na ceza!
44:59 Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?
47:18 Kripto paralar Türkiye’de alışveriş için kullanılamayacak!
57:37 TOGG bir blockchain geliştiricisi arıyor!
01:02:52 Age Of Empires 4 ile ilgili yeni detaylar ve çıkış tarihi belli oldu
01:07:03 F1 2021 duyuruldu fiyatı dikkat çekti
01:10:07 PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geldi!
01:10:57 Tim Cook; Epic Games davayı kazanırsa App Store bit pazarı olur!
01:16:55 Formula 1 Haziran’da Türkiye’ye gelebilir!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
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Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
A101’de 60 TL’ye Satılan TWS Kulaklığı Denedik! | Piranha 9958
Hangi MediaTek daha iyi? | realme 7 vs GM21 Pro vs Note 8 Pro
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