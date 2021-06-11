Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası

Cuma Raporu #150​ videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Zaman Çizelgesi

00:00​​ Giriş

06:50​​ Sony ve TCL yeni nesil telefonlarını tanıttı

14:57​​ TCL’in katlanabilir ve açılabilir telefonu Fold ‘n Roll

15:58​​ TSMC: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek

18:51​ Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor

21:09​ 2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli lüks sedan

32:21​​ Google’dan Rekabet Kurumu’na ceza!

44:59​​ Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?

47:18​ Kripto paralar Türkiye’de alışveriş için kullanılamayacak!

57:37​ TOGG bir blockchain geliştiricisi arıyor!

01:02:52​ Age Of Empires 4 ile ilgili yeni detaylar ve çıkış tarihi belli oldu

01:07:03 F1 2021 duyuruldu fiyatı dikkat çekti

01:10:07 PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geldi!

01:10:57 Tim Cook; Epic Games davayı kazanırsa App Store bit pazarı olur!

01:16:55 Formula 1 Haziran’da Türkiye’ye gelebilir!