Video
(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız yeni serimiz ile karşınızdayız. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde Türkiye’nin her maçının sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL Mini LED 4K C825 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c825/c825-55.html
Türkiye’nin ve turnuvanın açılış maçı olan İtalya karşılaşmasında Aydoğan ve Eren kozlarını paylaştı. TCL Mini LED 4K C825 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu #AndroidX örneğinde olduğu gibi etiket (hashtag) şeklinde sürüm numarası değil, harf ile belirtmeniz olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan yapacağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Donanım
3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti modeliyle Game Garaj’dan efsane sistem. Tamamen ASUS ürünleriyle donatılan Game Garaj GT501 7T11 sisteminin oyun testlerini yaptık.
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3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
*Bu video Game Garaj’ın katkılarıyla hazırlanmış, videodaki ürünler markadan temin edilmiştir.
Ürün hakkında detaylı bilgi ve konfigürasyon için; http://hwp.to/GT501
Game Garaj GT501 7T11 – RTX 3070 Ti sistemi!
Anakart: Asus TUF Gaming Z590-Plus Wifi
İşlemci: Intel Core i7 11700K
Ekran Kartı: Asus ROG Strix RTX 3070 Ti Gaming
Depolama: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe SSD
Bellek: Corsair 16GB (2x8GB) 3200 MHz RGB Pro Vengeance LPX
Soğutma: Asus Ryujin 240
Güç Kaynağı: Asus ROG-Strix-850G 850W 80+ Gold
Kasa: Asus TUF Gaming GT 501 Mid.Tower
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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İnceleme
A101’de 60 TL’ye Satılan TWS Kulaklığı Denedik! | Piranha 9958
Uygun fiyatlı kulaklık arayanlar için iyi bir seçenek olabileceğini düşündüğümüz Piranha 9958’i tam olarak 59.95 TL’ye A101’den satın aldık. Bakalım Piranha 9958, 60 TL’ye karşılık bir TWS kulaklıktan beklentilerimizi karşılayabiliyor mu?
Piranha 9958’i Trendyol üzerinden incelemek isteyenler buraya tıklayabilir.
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60 TL’ye TWS kulaklık olur mu?
Piranha 9958 TWS kulaklık malzeme kalitesi yönünden muazzam bir kaliteye sahip olmasa da; fiyatını göz önüne aldığınızda kabul edebileceğiniz bir kaliteye sahip diyebiliriz. Öte yandan kulaklıkların üzerinde parmakla basabileceğiniz fiziksel düğmeler bulunuyor. Bu düğmeler müziğinizi durdurmanızı veya başlatmanızı sağlamanın yanı sıra, bir önceki veya bir sonraki şarkıya geçebilmeniz konusunda da size yardımcı olabiliyor. Fakat kulaklığın sağladığı kolaylıklar bir yana, hepinizin kulaklığın ses kalitesini merak ettiğinizi tahmin ediyoruz. Genel olarak göz önüne aldığımızda TWS kulaklıklarda sürücü boyutları da çok büyük olmadığı için tam kablosuz kulaklık kullanan insanların da ses kalitesi beklentisinin özellikle de giriş segmentinde çok da yüksek olmadığını görüyoruz. Bu noktada Piranha 9958’in, tizlerin ve midlerin zayıf, baslarınsa ağır bastığı bir kulaklık olduğunu görüyoruz.
Peki ses tatmin edici düzeyde mi
Peki ses tatmin edici düzeyde mi derseniz evet ses yüksekliği olarak beklentinizi karşılayabileceğinizi düşünüyoruz. Fakat son ses düzeyine geldiğinizde kalitenin negatif anlamda etkilendiğini de söyleyelim. Kulaklık kutusu üzerinde bahsi geçen ekstra bass özelliği eğer bu şekilde işliyorsa, bizce Piranha’nın bass desteği daha düşük olan TWS kulaklık modellerine yönelmenizi tavsiye edebiliriz. Fakat eğer fiyat / performans dengesi gözeterek bakacaksak; evet Piranha 9958, 60 TL’nin hakkını verebilecek bir kulaklık. Öte yandan eğer A101 mağazalarındaki bu kampanyayı kaçırıp kulaklığı online satış sitelerinden sipariş etmek isterseniz maalesef online platformlarda fiyat 100 TL’ye çıkıyor. Bu noktada da, 100 TL’ye bizce Piranha 9958 bütün fiyat / performans dengesini kaybetmiş oluyor. A101, bu kulaklık modelinde fiyat konusuna iyi çalışmış diyebiliriz.
Piranha 9958 TWS kulaklığı uzun dönemli olarak kullanmış olanlara da buradan ufak bir çağrı yapalım. Eğer bu TWS kulaklıkla ilgili düşüncelerini ve tecrübelerini yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirlerse, yapacakları yorumlar birçok insan için faydalı olabilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Kamera Kıyaslama
POCO F3 vs. POCO F2 Pro | POCO’yu POCO’ya kırdırdık!
POCO F3 ile geçtiğimiz senenin en dikkat çeken fiyat performans telefonlarından POCO F2 Pro modellerini kıyaslıyoruz. Bakalım hangi POCO daha iyi?
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POCO F3 vs. POCO F2 Pro | POCO’yu POCO’ya kırdırdık!
POCO F3 özellikleri
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
POCO F2 Pro özellikleri
Boyut: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm
Ağırlık: 219 gr
Kasa: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç 1FHD+ Super AMOLED 60 Hz, HDR
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4700 mAh
Şarj: 30 Watt
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(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
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(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
A101’de 60 TL’ye Satılan TWS Kulaklığı Denedik! | Piranha 9958
Hangi MediaTek daha iyi? | realme 7 vs GM21 Pro vs Note 8 Pro
POCO F3 vs. POCO F2 Pro | POCO’yu POCO’ya kırdırdık!
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