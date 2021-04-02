Cuma Raporu #148​​: Xiaomi fabrikası, Yemeksepeti verileri ve dahası

Cuma Raporu #148 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?

reklam

Zaman Çizelgesi

00:00​ Giriş

00:39​ Xiaomi büyük lansman ile yeni ürünlerini tanıttı

11:35​ MediaTek, 2020 yılının en çok satış yapan işlemci üreticisi oldu

16:36​ Xiaomi fabrikası resmen açıldı

37:421​ YouTube, beğenmeme sayısını gizleyecek

43:05 Fahrettin Koca, Türkiye’deki mutasyon oranını açıkladı

49:45​ Yemeksepeti için KVKK inceleme başlattı

01:04:16​ Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi PS5 stoklarını etkileyebilir

01:06:44 Huawei HarmonyOS Beta 3.0 sürümü yayınlandı!

01:08:23 Huawei, ambargoya rağmen 2020’de karını artırdı!