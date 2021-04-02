Cuma Raporu
Cuma Raporu #148: Xiaomi fabrikası, Yemeksepeti verileri ve dahası
Cuma Raporu #148 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Cuma Raporu #148: Xiaomi fabrikası, Yemeksepeti verileri ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:39 Xiaomi büyük lansman ile yeni ürünlerini tanıttı
11:35 MediaTek, 2020 yılının en çok satış yapan işlemci üreticisi oldu
16:36 Xiaomi fabrikası resmen açıldı
37:421 YouTube, beğenmeme sayısını gizleyecek
43:05 Fahrettin Koca, Türkiye’deki mutasyon oranını açıkladı
49:45 Yemeksepeti için KVKK inceleme başlattı
01:04:16 Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi PS5 stoklarını etkileyebilir
01:06:44 Huawei HarmonyOS Beta 3.0 sürümü yayınlandı!
01:08:23 Huawei, ambargoya rağmen 2020’de karını artırdı!
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
Cuma Raporu #147 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
09:30 Yeni nesil telefonlar tanıtıldı
16:52 Mi MIX, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Band 6 da geliyor
41:40 Redmi Note 10 ailesi Türkiye’de
47:21 Biontech aşısı TR’ye geldi
01:08:18 McLaren Racing, Bitci.com ile ortaklığını duyurdu!
01:13:32 Microsoft Discord’u alabilir
01:16:13 Leyla ile Mecnun Exxen’e geliyor
01:20:15: İlk Tweet NFT olarak 2,9 milyon dolara satıldı!
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
Cuma Raporu #145 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve OPPO ve Xiaomi üretimleri başladı, Varank ziyaret etti
24:00 Find X3 ailesi tanıtıldı
32:34 Asus, ROG Phone 5 serisini resmi olarak tanıttı!
37:46 Bethesda Microsoft bünyesine girdi, oyunları GamePass’e geldi
40:00 Türkiye’deki GeForce NOW oyuncularına GAME+ zorunluluğu!
53:20 2020 yılı satılan ürünler
55:45 Netflix hesap paylaşanların peşine düştü! ve Friends geri geliyor
01:01:43 EA çalışanları FUT kartı satıyor
01:06:53 Zuckerberg’den 10 yıla ışınlanma müjdesi
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
Cuma Raporu #144 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:10 Redmi Note 10 ailesi tanıtıldı
14:27 SpaceX Starship SN10 ile başarılı iniş yaptı
18:12 GeForceNow fiyatları belli oldu
22:42 Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam geldi
26:17 Huawei AppGallery aktif kullanıcı sayısı 530 milyona ulaştı
35:47 Find X3 özellikleri belli oldu
41:41 İkinci el araç satışlarına vergi yolda
45:17 Yeni Nesil Windows Geliyor
50:22 Türkiye’de yapılan aşının Faz-3 detayları
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