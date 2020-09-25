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Cuma Raporu

Cuma Raporu #121: Konsol vergisi, Galaxy S20 FE ve dahası

Cuma Raporu #121 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #121 haberleri ve zaman çizelgesi

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  • 00:43 – Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı.
  • 07:37 – Huawei Watch GT2 Pro, Watch Fit ve Freebuds Pro Türkiye’de satışa çıkıyor
  • 16:28 – Microsoft Bethesda’yı satın aldı
  • 20:41 – Konsollarda %50 gümrük vergisi devam ediyor!
  • 23:46 – CHP’den bilgisayar, tablet ve televizyon için %0 vergi talebi
  • 30:08 – Qualcomm Snapdragon 750G duyuruldu
  • 32:36 – Yandex Türkiye ofisi kapanıyor!
  • 35:05 – Markaların 200 dolar sınırı için düşündüğü çözümler

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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #120: Bedava oyunlar, Amazon Prime, Scooter düzenlemesi ve dahası!

18 Eylül 2020 18:12

Yazan:

Cuma Raporu

Cuma Raporu #120 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #120 haberleri ve zaman çizelgesi

  • 00:00 Giriş
  • 03:26 Epic Games’tan bedavaya güzel oyunlar
  • 06:18 Apple etkinliği
  • 09:01 Amazon Prime 8 TL ile Türkiye’de
  • 16:25 Xperia 5 Mark II tanıtıldı
  • 19:11 Playstation 5 fiyatları ve yeni oyunlar
  • 23:03 SMIC, ABD’den izin istedi
  • 28:27 GoPro Hero Black 9 tanıtıldı
  • 31:07 IKEA ve ASUS ROG işbirliği
  • 35:51 Scooter düzenlemesi
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Cuma Raporu

Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası

11 Eylül 2020 18:39

Yazan:

Cuma Raporu 119

Cuma Raporu #119 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Haberlerin zaman çizelgesi:

  • 00:00 Giriş
  • 04:25 Huawei lansmanı ve yenilikler
  • 18:11 Oppo Watch TR’de satışa sunuldu
  • 20:00 Xbox Game Pass PC’ye zam
  • 21:09 Atiye 2. sezon çıktı
  • 22:33 Razer “oyuncu sakızı duyurdu
  • 26:25 Xbox Series S tanıtıldı
  • 30:45 Binance Türkiye için ayrı bir borsa açtı
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Cuma Raporu

Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası

4 Eylül 2020 20:54

Yazan:

Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası

Cuma Raporu 118 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası

Cuma Raporu #118 haberleri

  • 00:20 Ersin’in duyurusu
  • 02:15 MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e
  • 04:48 Poco X3 geliyor!
  • 07:16 Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
  • 17:11 EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!
  • 19:00 NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen itanıtıldı!
  • 21:56 Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
  • 28:51 Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
  • 31:45 Samsung, Galaxy Z Fold2 Türkiye fiyatı
  • 36:24 Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
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