Cuma Raporu
Cuma Raporu #121: Konsol vergisi, Galaxy S20 FE ve dahası
Cuma Raporu #121 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #121 haberleri ve zaman çizelgesi
- 00:43 – Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı.
- 07:37 – Huawei Watch GT2 Pro, Watch Fit ve Freebuds Pro Türkiye’de satışa çıkıyor
- 16:28 – Microsoft Bethesda’yı satın aldı
- 20:41 – Konsollarda %50 gümrük vergisi devam ediyor!
- 23:46 – CHP’den bilgisayar, tablet ve televizyon için %0 vergi talebi
- 30:08 – Qualcomm Snapdragon 750G duyuruldu
- 32:36 – Yandex Türkiye ofisi kapanıyor!
- 35:05 – Markaların 200 dolar sınırı için düşündüğü çözümler
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #120: Bedava oyunlar, Amazon Prime, Scooter düzenlemesi ve dahası!
Cuma Raporu #120 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #120 haberleri ve zaman çizelgesi
- 00:00 Giriş
- 03:26 Epic Games’tan bedavaya güzel oyunlar
- 06:18 Apple etkinliği
- 09:01 Amazon Prime 8 TL ile Türkiye’de
- 16:25 Xperia 5 Mark II tanıtıldı
- 19:11 Playstation 5 fiyatları ve yeni oyunlar
- 23:03 SMIC, ABD’den izin istedi
- 28:27 GoPro Hero Black 9 tanıtıldı
- 31:07 IKEA ve ASUS ROG işbirliği
- 35:51 Scooter düzenlemesi
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Cuma Raporu #119 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Haberlerin zaman çizelgesi:
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu 118 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu #118 haberleri
- 00:20 Ersin’in duyurusu
- 02:15 MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e
- 04:48 Poco X3 geliyor!
- 07:16 Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
- 17:11 EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!
- 19:00 NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen itanıtıldı!
- 21:56 Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
- 28:51 Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
- 31:45 Samsung, Galaxy Z Fold2 Türkiye fiyatı
- 36:24 Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
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Cuma Raporu25 Eylül 2020
Cuma Raporu #121: Konsol vergisi, Galaxy S20 FE ve dahası
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Cuma Raporu25 Eylül 2020
Cuma Raporu #121: Konsol vergisi, Galaxy S20 FE ve dahası
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Cuma Raporu25 Eylül 2020
Cuma Raporu #121: Konsol vergisi, Galaxy S20 FE ve dahası
Video25 Eylül 2020
realme’nin de artık ekosistemi var: realme Watch ve Buds Air Neo elimizde!
İnceleme24 Eylül 2020
EBA için ideal tablet! Huawei MatePad T10s ilk bakış
Akıllı Telefon24 Eylül 2020
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İnceleme23 Eylül 2020