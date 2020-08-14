Oyun
Control ücretsiz yeni nesil yükseltmesini sadece Ultimate sürüm için sunacak!
Orijinal oynanış tarzı ve grafik kalitesiyle beğeni toplayan Control, yeni nesil konsollar için ücretsiz yükseltmeyi sadece önümüzdeki günlerde çıkacak Ultimate sürüm sahiplerine sunacak.
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2019 yılında piyasaya çıkan Control, oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmış, hem grafik kalitesi hem de orijinal oyun mekanikleriyle beğeni toplamıştı. Ancak şirketin aldığı son karar oyunculardan tepki topladı. Bu karara göre oyunun Ultimate sürümünü almayan kullanıcılar, oyunu PS5 ya da Xbox Series X‘te oynamak isterlerse yeniden satın almak zorunda kalacaklar. Orijinal oyunu ve tüm DLC’leri almış olsanız dahi yeni nesil yükseltmesine ücretsiz olarak sahip olma şansınız olmayacak. Bu karar sonrası Control‘un Ultimate sürüm satışları da merakla bekleniyor. Oyunun Ultimate sürümü, 27 Ağustos’ta Steam‘de satışa sunulacak. 10 Eylül‘de ise Epic Games Store‘da ve Playstation ve Xbox platformlarında dijital olarak satışa sunulacak.
Oyun
Fortnite geliştiricileri, Google ve Apple’a dava açıyor
Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games, oyunu mağazalardan kaldıran Apple ve Google’a karşı dava açmaya hazırlanıyor.
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Fortnite geliştiricileri, Apple ve Google’ı dava ediyor
Oyun sektörünün önemli firmalarından Epic Games, bugün şok üstüne şok yaşadı. Fortnite içine eklediği kendi ödeme sistemi nedeniyle, Apple ve Google kanadından art arda gelen uygulama mağazalarından kaldırma kararlarını haberlerimizde aktarmıştık. Firma, şimdi ise bu şirketlere karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.
Aslında tartışmaların derinine indiğimizde, Google ve Apple’ın oyundaki her satın alma başına %30’luk komisyon almasının bu olaylara sebep olduğunu görüyoruz. Zira Epic Games, bu %30’luk komisyonu ödemek istemediğinden dolayı kendi ödeme seçeneğini Fortnite oyuncularına sunmuştu. Beraberinde oyun, zincirleme olarak App Store ve Play Store’dan, kural ihlali sebebiyle kaldırıldı. Şirket, buna benzer ödeme politikaları nedeniyle Google ve Apple’ın pazardaki tekelliklerini kötüye kullandığını iddia ediyor.
Epic Games’in şikayetine göre Google, Play Store’da geliştiricilere yönelik getirdiği ödeme kısıtlamalarından dolayı Sherman Anti-Trost Yasası‘nı ve Kaliforniya Cartwright Yasası‘nı ihlal ediyor. Aynı zamanda firma; Google’ın ilk kurulduğu zamanlar Don’t Be Evil (Kötü Olma) prensibiyle yola çıktığını, ancak günümüzde bu prensibinden uzaklaştığını da hatırlatarak, tekelliğini birçok pazarda rakiplerine, müşterilerine ve kullanıcılara kötülük yapmak için kullandığını söyledi.
Bunun yanı sıra Epic Games, benzer bir suçlamayı Apple’a da yapıyor. Firmaya göre Apple, uygulamanın telefonlara dağıtımı ve uygulama içindeki ödeme sistemleri noktasındaki tekelliğini, rakiplerinin aleyhine kullanıyor. Ayrıca Fortnite kendi Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, 1984 yılındaki Macintosh reklamı üzerinden ironik bir dille Apple’ı kötü adam olarak lanse etti.
Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.
Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK
— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020
Davaya ilişkin Google ve Apple kanadından henüz bir yorum gelmedi. Ancak bütün bu gelişmeler, bu üç şirketin geri adım atmamakta kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Fortnite ekibinin açtığı davaların önümüzdeki günlerde hangi boyutlara ulaşacağını, Google ve Apple’ın buna karşın tutumlarını hep birlikte göreceğiz.
Fortnite, Google Play Store’dan da kaldırıldı
Fortnite, şu sıralar oldukça zor zamanlar geçiriyor. Apple’ın ardından şimdi de Google, oyunu Play Store’dan kaldırdı.
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Her şey, Fortnite’ın bugünden itibaren oyun içinde kendi ödeme yöntemini kullanmasıyla başladı. Geliştirici firma Epic Games, oyunun kendi para birimi olan V-Bucks’ı önceden uygulama mağazaları üzerinden satıyordu; ancak bugünden itibaren daha ucuz bir şekilde doğrudan oyun içinden satma kararı almıştı.
Fortnite, bir darbe de Google’dan yedi
Epic Games’in bu kararına karşın, Apple’ın ardından bir darbe de Google’dan geldi. Google, Play Store kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazadan kaldırdı.
The Verge sitesine verdiği demeçte Google yetkilileri, uygulama içi satın alma özelliği olan bir oyunun Google Play alt yapısını kullanması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, açıklamasının devamında; “Oyun geliştiricileri için, geliştiricilere karşı adil olan ve mağazayı güvenli kılan tutarlı politikalarımız var. Fortnite, politikalarımızı ihlal ettiği için onu artık Play’de sunamıyoruz. Ancak, Epic ile görüşmelerimize devam etmek ve Fortnite’ı Google Play’e geri getirmekten memnuniyet duyarız.” diye ekledi.
Aslında Fortnite’ın Play Store’dan kaldırılması Android kullanıcıları için çok büyük dert değil. Çünkü Epic Games’in kendi sitesi üzerinden oyunu APK olarak da yükleyebilmek mümkün. Ancak iOS işletim sisteminde böyle bir imkan bulunmadığı için, Epic Games’in bu krizi Apple ile mecburen çözmesi gerekiyor.
Google ve Apple’ın yaptığı açıklamalardan, Epic Games’e taviz vermemekte kararlı olduklarını anlıyoruz. Epic ise her ne kadar şirketlerin bu tutumlarına tepki gösteriyor olsa da, günün sonunda oyunda sunduğu ödeme yöntemini kaldırmadan Fortnite’ı mağazalara geri sokamayacak gibi görünüyor.
Apple
Fortnite, #FreeFortnite etiketiyle Apple’a tepki gösteriyor
Fortnite, Apple’ın bugün aldığı mağazadan kaldırma kararına karşı sosyal medyada tepki göstermeye başladı.
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Fortnite, sosyal medyada #FreeFortnite akımı başlattı
Apple’ın App Store satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazasından kaldırma kararına şirket kanadından oldukça sert tepkiler geliyor.
Epic Games tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Fortnite, şu an tüm resmi sosyal medya platformlarında adeta bir akım başlatmış durumda. Karara karşı dava açtıklarını da belirten şirket, #FreeFortnite etiketiyle; Instagram, Twitter, Facebook ve Twitch de dahil bütün platformlarda Apple’ın kararına tepki gösteriyor.
Ayrıca Fortnite ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada; “Tüm oyuncular ödeme seçeneklerinde %20 indirime sahip olmalıdır ancak Apple, sizin önünüzdeki ödeme seçeneklerini sınırlıyor. #FreeFortnite etiketiyle sosyal medyada mücadelemize katılın.” çağrısında bulundu.
Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020
Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK
Ne olmuştu?
Epic Games, Fortnite içindeki para birimi olan V-Bucks’ı önceden sadece App Store üzerinden satıyordu. Ancak son aldığı kararla birlikte bu para birimini doğrudan oyunun kendi içinden, 2 dolar daha ucuza satmaya başlamıştı. Ancak bu durum Apple’ı rahatsız etmiş olacak ki, satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı hemen App Store’dan kaldırma kararı almıştı.
Anlaşılan Epic Games, Apple’ın hem bir geliştirici olarak kendilerine, hem de kullanıcılara yönelik kısıtlamalarından oldukça şikayetçi. Önümüzdeki günlerde Epic ile Apple arasındaki gerilimin hangi boyutlara ulaşacağı belli değil ancak kriz, uzun vadede çözüme kavuşturulamayacak gibi görünüyor.