Son yıllarda, giderek daha fazla kullanıcının kablo, uydu veya anten üzerinden TV yayınları sunan geleneksel televizyon hizmet sağlayıcılarından vazgeçmesi, CTV reklamcılığının popülaritesinde önemli bir artışı beraberinde getiriyor. Reklamverenlerin CTV’yi pazarlama karmalarının merkezine yerleştirmeleri, bu yükselişte kritik bir etken olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, CTV’nin esnekliği ve çeşitliliği sayesinde tercihlerini değiştiriyor ve daha kişiselleştirilmiş içeriklere erişim sağlıyorlar. CTV’nin izleyici kitlesinin büyüklüğü ve çeşitliliği, reklamverenlerin markalarını daha geniş bir kitleye duyurma potansiyelini artırıyor. Bununla birlikte, CTV’nin yükselişinin arka planında yatan en önemli unsurlardan olan şeffaflık, yayıncılar ve reklam teknolojisi sağlayıcıları arasında güven oluşturmak için daha önce hiç olmadığı kadar kritik hale geliyor.

CTV reklamcılığında şeffaflığın önemi artıyor

Giderek büyüyen CTV reklamcılığı, reklamverenlerin başarılı kampanyalar yürütmesi ve hedeflerine ulaşması için belirleyici bir unsur haline geliyor. Bu noktada, CTV reklamlarının sunumu ve performansı konusunda daha iyi bir şeffaflık sağlamak, reklamverenlerin hedefledikleri KPI’ları karşılamaları için kampanyalarını nasıl optimize etmeleri gerektiği konusunda bilinçli kararlar almaları açısından kritik bir önem taşıyor. Aynı zamanda şeffaflık, yayıncıların etkileşim istatistiklerini tüm çıplaklığıyla sunulmasını sağlayarak standartlara uygun olmayan faaliyetlerin tespit edilip önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Böylece reklamverenler, ödedikleri hizmetin karşılığını tam olarak ve güven içinde alabiliyorlar.

Reklamverenlerin ve yayıncıların karşılaştığı zorlukları analiz ederek, CTV reklamlarının başarısı için kullanıcı odaklı bir yaklaşım izleyen Adform, yakın zamanda CTV’lerde gerçekleşen gösterimler için Medya Derecelendirme Konseyi (MRC) akreditasyonu aldığını duyurdu. Mevcut olarak sunduğu görüntülenme ve görüntülenebilirlik metrikleri için (masaüstü, mobil web ve uygulama içi, ekran ve video genelinde) devam eden akreditasyonu tamamlayan nitelikte olan bu reklamverenlerin ve yayıncıların Adform’un CTV reklamlarıyla ilgili ölçümlerine güvenmelerinde önemli bir rol oynuyor. Görüntülenme ve görüntülenebilirlik metriklerinin doğruluğunu ve şeffaflığını teyit eden MRC akreditasyonu, CTV reklamlarının başarısını ölçmek ve reklamverenlere doğru veriler sunmak, sektördeki güveni sağlamak için oldukça etkili bir noktada yer alıyor. MRC akreditasyon süreci, Adform FLOW platformunun (DSP ve Reklam Sunucusu) ölçüm, metodoloji, teknoloji ve veri kalitesinin MRC standartlarını karşıladığını teyit etmek için titiz bir değerlendirmeyi içeriyor.

Cem Eroğlu: “CTV’lerde gerçekleşen gösterimler için MRC akreditasyonu aldığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz.”

Adform Türkiye Ülke Müdürü Cem Eroğlu, “Adform, reklamverenlerin ve yayıncıların yaşadığı zorlukları analiz ederek, CTV reklamlarının başarısı için kullanıcı odaklı bir yaklaşım izliyor. Müşterilerin karşılaştığı bu zorlukların üstesinden gelmek için, Adform en yüksek ölçüm standartlarını benimsiyor ve tam şeffaflık sağlamak için titizlikle çalışıyor. Adform olarak, CTV’lerde gerçekleşen gösterimler için Medya Derecelendirme Konseyi (MRC) akreditasyonu aldığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu akreditasyon, mevcut olarak sunduğumuz görüntülenme ve görüntülenebilirlik metriklerimiz için devam eden akreditasyonu tamamlayıcı bir nitelik taşıyor. Akreditasyon sürecinin kapsamı ve yeni ortamlardaki ölçüm standartlarına yönelik ilerlemeler göz önüne alındığında, MRC uyumluluğunu sektördeki en yüksek çıta olarak değerlendiriyoruz. Bu başarı, özellikle standardizasyonun hala tam olarak tesis edilemediği CTV gibi gelişmekte olan alanlarda, endüstrideki kalite ve şeffaflık taahhüdümüze bağlılığımızı net bir biçimde gösteriyor. Böylece reklamverenler, Adform ölçümlerinin doğruluğundan ve güvenilirliğinden emin olabiliyorlar.” dedi.