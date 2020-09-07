Oyun
Crysis Remastered “Crysis’i çalıştırabilir mi” grafik ayarıyla geliyor
Crysis, harika görsellerinin yanı sıra sistemleri çok zorlamasıyla bilinir. Crysis Remastered da sistemleri çok zorlayacak gibi gözüküyor, öyle ki oyunun en yüksek grafik kalite seçeneğine “Crysis’i çalıştırabilir mi?” ismi verilmiş. Aslında bu betimleme 2007 yılından kalma bir fenomen.
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Crysis, PC oyunculuğunda devrim niteliğinde grafiklere sahip çok özel bir yapım. Oyunun yapımcısı olan Crytek firmasının kurucularının Türk olması da ülkemizde ilgi görmesinde ekstra bir etken tabii ki. Ancak Crysis tüm oyunlarında bu üstün grafiklere ulaşmanız için sizden üstün donanım gücü istemekteydi. Görünen o ki Crysis Remastered da önceki oyunlardan aşağı kalmayacak, belki çok daha zorlayıcı olacak. Oyunun en yüksek grafik ayarının adının “Crysis’i çalıştırabilir mi?” olması oldukça göz korkutucu. RTX 3000 serisinin beklenenden daha rekabetçi fiyatlarla geliyor olması bu sorunları biraz olsun azaltacak gibi duruyor. “Crysis’i çalıştırabilir mi?” aslında 2007 yılından kalma bir fenomen. İlk Crysis oyununun istediği çok yüksek sistem gereksinimleri sonrası alınan PC’ler için bu tabir kullanılmış ve dillere pelesenk olmuştu.
Today's post is dedicated to our PC community!
We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings – exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe
— Crysis (@Crysis) September 6, 2020
Crysis Remastered 19 Eylül‘de Epic Games Store‘da kullanıma sunulacak. Oyunun asıl çıkış tarihi 23 Temmuz idi ancak gösterilen ilk video ağır eleştiri alınca firma oyunu daha da geliştirmek adına çıkış tarihini 19 Eylül’e çekmişti.
Genel
Dirt 5 çıkış tarihi yine ertelendi!
Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ertelenen Dirt 5 bir kez daha ertelendi. Böylece sevilen yarış oyunu toplamda bir ay gecikmeli olarak oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
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Dirt 5, 6 Kasım’da piyasaya çıkacak
Oyunun yapımcısı Codemasters tarafından yapılan açıklamada Dirt 5, 6 Kasım’da ilk olarak Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkacak. Daha önce de belirtildiği gibi oyunun erken erişim sürümü tanıtım tarihinin 3 gün öncesinde oynanabilir olacak.
Yeni nesil konsollar için net bir tarih yok
Şirketin yaptığı açıklamada, Dirt 5’in Xbox Series X ve PlayStation 5 için ne zaman çıkacağı hakkında net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak şirket yeni nesil konsollar için oyunun bu sene içinde çıkacağını belirtiyor. Şirket açıklamanın devamında ise PS4 ve Xbox One oyun konsollarında bu oyuna sahip olan kişilerin yeni nesil konsollar için bir daha oyunu satın almak zorunda kalmayacaklarını da belirtti. Codemasters aynı açıklamada oyunun Google Stadia platformuna da çıkacağını ancak bunun için 2021’i beklememiz gerektiğini ifade etti.
Açıklamanın diğer önemli detayları ise şöyle:
”Berbat, biliyoruz. Cidden, Mayıs ayında piyasaya çıktığından beri Dirt 5’teki desteğiniz ve heyecanınız için herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.Unutmayın, oyun hakkında artık daha fazla haber ve oynanış videosu göreceksiniz. Yeni arabalar, yeni nesil özellikler ve Dirt 5’in çoklu oyuncu özelliklerinin içinde olduğu ilk bakış için hazır olun. Daha yeni başlıyoruz”
Haber
Call of Duty: Black Ops Cold War oynanış videosu sızdırıldı!
Call of Duty: Black Ops Cold War için çok oyunculu mod esnasında kayıt edilmiş 6 dakikalık bir oynanış videosu sızdırıldı. 9 Eylül tarihinde resmi açıklamayla birlikte yapıma ait oynanış görüntülerinin sunulacağı beklenirken, gayet akıcı bir oynanış videosu sızdırıldı.
Mevcut 6 dakikalık klip öncelikle Twitch üzerinde yayınlandı ve bu sabah saatlerinde Youtube’a yüklendi. Görüntüde, altı kişilik iki takım Miami temalı bir harita üzerinde VIP Yoldaş oyun modunda kozlarını paylaşıyor. Mevcut oyun modu, takımların VIP NPC ile birlikte belirlenen noktaya kadar eşlik etmesini konu alıyor.
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Sızdırılan bu kısa videoda, oyuncular çılgın renklere sahip şehir sokaklarında, arabaları ve binaları siper olarak kullanırken haritayı da bizlere yansıtıyor. Ayrıca, dikkat edildiğinde haritanın küçük ve dar olduğu görülüyor. Bir kısmının ülkemiz topraklarında geçeceği de kesinleşen, Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım tarihinde PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Yapım ülkemiz için 499 TL’den başlayan ve 699 TL’ye kadar uzanan ciddi bir fiyatla raflarda yerini alacak.
Oyun
Nintendo, PUBG benzeri yeni Mario oyununu duyurdu!
Nintendo, yalnızca Switch abonelerine özel olarak geliştirdiği Super Mario Bros. 35 adlı yeni oyununu duyurdu. Bu oyun, bildiğimiz Mario’dan farklı; zira Super Mario Bros. 35, bir hayatta kalma oyunu olacak.
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Bir zamanların efsanesi -hala öyle- olan Mario, çok yakında yepyeni bir deneyimle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun geliştiricisi Nintendo, sadece Switch abonelerine özel olmak kaydıyla yeni geliştirdiği Super Mario Bros. 35′i duyurdu.
Nintendo, yeni Mario oyununu duyurdu!
Yalnız bu oyun, orijinal Mario’nun devamı veya oyun dünyasında ses getirmek amacıyla yapılmış bir oyun değil; bunu, Mario’yu günümüz oyun trendleriyle donatarak yad etmek için geliştirilen bir ‘oyuncuk’ olarak tasvir etmek daha mantıklı olur. Zira Nintendo’nun yeni oyununu 31 Mart 2021′den itibaren kullanımdan kaldıracağını açıklaması, bu tasviri oldukça destekliyor.
Super Mario Bros. 35, isminden de anlaşılacağı üzere toplam 35 oyuncuyu çevrim içi ortamda aynı dünyanın bir parçası yapacak. Bu 35 kişi, hayatta kalan son Mario oyuncusu olabilmek amacıyla kendilerine verilen olağanüstü yetenekleri kullanarak birbirleriyle zamana karşı rekabet edecek. Ayrıca oyun, grafik bakımından da klasik Mario’nun özdeşleşmiş tasarım dilinden ve basitliğinden de ödün vermiyor.
Bros. 35′i keyifli hale getirecek olan en iyi tarafı, oyundaki ürünleri satın alabilmek için oyun esnasında yerden toplayacağımız jetonları, rakiplerimize karşı kendimizi üstün kılmak için bir araç olarak kullanmaya çalışmamız olacak. Sahip olduğumuz jetonlar, rakibimize olan üstünlüğümüzle doğru orantılı; dolayısıyla bu oyun, epey heyecan verici bir deneyim sunacağa benziyor. Geliştiriciler Bros. 35′i bu senenin ekim ayından başlayarak, 31 Mart 2021′e kadar olmak suretiyle sadece 4 ay kullanıma sunacak.