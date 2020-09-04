Call of Duty: Black Ops Cold War oynanış videosu sızdırıldı!

Call of Duty: Black Ops Cold War için çok oyunculu mod esnasında kayıt edilmiş 6 dakikalık bir oynanış videosu sızdırıldı. 9 Eylül tarihinde resmi açıklamayla birlikte yapıma ait oynanış görüntülerinin sunulacağı beklenirken, gayet akıcı bir oynanış videosu sızdırıldı.

Mevcut 6 dakikalık klip öncelikle Twitch üzerinde yayınlandı ve bu sabah saatlerinde Youtube’a yüklendi. Görüntüde, altı kişilik iki takım Miami temalı bir harita üzerinde VIP Yoldaş oyun modunda kozlarını paylaşıyor. Mevcut oyun modu, takımların VIP NPC ile birlikte belirlenen noktaya kadar eşlik etmesini konu alıyor.

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Sızdırılan bu kısa videoda, oyuncular çılgın renklere sahip şehir sokaklarında, arabaları ve binaları siper olarak kullanırken haritayı da bizlere yansıtıyor. Ayrıca, dikkat edildiğinde haritanın küçük ve dar olduğu görülüyor. Bir kısmının ülkemiz topraklarında geçeceği de kesinleşen, Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım tarihinde PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Yapım ülkemiz için 499 TL’den başlayan ve 699 TL’ye kadar uzanan ciddi bir fiyatla raflarda yerini alacak.