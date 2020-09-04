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Call of Duty: Black Ops Cold War oynanış videosu sızdırıldı!
Call of Duty: Black Ops Cold War için çok oyunculu mod esnasında kayıt edilmiş 6 dakikalık bir oynanış videosu sızdırıldı. 9 Eylül tarihinde resmi açıklamayla birlikte yapıma ait oynanış görüntülerinin sunulacağı beklenirken, gayet akıcı bir oynanış videosu sızdırıldı.
Mevcut 6 dakikalık klip öncelikle Twitch üzerinde yayınlandı ve bu sabah saatlerinde Youtube’a yüklendi. Görüntüde, altı kişilik iki takım Miami temalı bir harita üzerinde VIP Yoldaş oyun modunda kozlarını paylaşıyor. Mevcut oyun modu, takımların VIP NPC ile birlikte belirlenen noktaya kadar eşlik etmesini konu alıyor.
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Sızdırılan bu kısa videoda, oyuncular çılgın renklere sahip şehir sokaklarında, arabaları ve binaları siper olarak kullanırken haritayı da bizlere yansıtıyor. Ayrıca, dikkat edildiğinde haritanın küçük ve dar olduğu görülüyor. Bir kısmının ülkemiz topraklarında geçeceği de kesinleşen, Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım tarihinde PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Yapım ülkemiz için 499 TL’den başlayan ve 699 TL’ye kadar uzanan ciddi bir fiyatla raflarda yerini alacak.
İşlemci
MediaTek, 5G destekli Dimensity 1000C işlemcisini tanıttı!
MediaTek, akıllı telefonların kalbinde yer alacak 5G destekli Dimensity 1000C mobil işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, üst seviye performansı uygun fiyata sunacak.
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MediaTek, perşembe günü ABD’de gerçekleştirdiği bir lansmanda 5G, Wi-Fİ 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerini destekleyen en yeni mobil işlemcisi Dimensity 1000C’yi resmi olarak tanıttı. Yeni işlemci ilk olarak T-Mobile markası adı altında LG’nin Velvet akıllı telefon modelinde kullanılacak. Bu durum aynı zamanda, Dimensity işlemcinin ilk defa Çin sınırları dışında üretilen bir akıllı telefonda kullanılacağını da gösteriyor.
MediaTek Dimensity 1000C neler sunuyor?
7 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 1000C işlemcinin 8 çekirdekli bir yapısı var. MediaTek, yeni işlemcisini olabildiğince birinci sınıf kullanıcı deneyimiyle taçlandırmak için gelişmiş yapay zeka yetenekleri, üst seviye ekran özellikleri, hızlı bağlantı ve olağanüstü multimedya yetenekleriyle donattığını söyledi. İşlemci, bünyesinde barındırdığı 5 çekirdekli Mali-G57 grafik birimi; 4 adet ARM Cortex-A77 & 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdekleri sayesinde MediaTek’in iddia ettiği bu özellikleri karşılayabiliyor.
Dimensity 1000C’nin fotoğrafçılık yeteneklerine baktığımızda ise, çözünürlüğü 64 MP’e kadar tek kamera ve 32MP + 16MP çift kamera modülünü desteklediğini görüyoruz. Ayrıca işlemci, videolarda arka planı ön plandan ayırarak bulanıklaştırma ve EIS’in yanı sıra 4K video çekmeyi de destekliyor. Ek olarak Bluetooth 5.1 desteği de olan Dimensity 1000C, MediaTek’in iddia ettiği kadar yüksek bağlantı hızlarına sahip değil; zira bu işlemcide Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 5 desteği bulunuyor.
MediaTek Dimensity 1000 C teknik özellikleri
- CPU: 8 çekirdek (4 ARM Cortex-A77 @ 2.0GHz + 4 ARM Cortex-A55 @ 2.0GHz)
- GPU: 5 çekirdekli ARM Mali-G57
- AI: 4 çekirdekli MediaTek AI işlem birimi (APU 3.0)
- Depolama: UFS 2.2
- Ekran: Full HD + (2520 × 1080) @ 120Hz
- Çift monitör desteği: Var
- Video: AI-PQ (yapay zeka ile görüntü kalitesi iyileştirme), MediaTek MiraVision, SDR’dan HDR’a video oynatma
- HDR desteği: HDR10+
- AV1 donanım kod çözme desteği
- Modem: 6 GHz altı frekansları destekleyen entegre 5G modem (mmWave yok), Wi-Fi 5 (802.11a / b / g / n / ac), Bluetooth 5.1.
- GNSS: Çift bant GNSS desteği
- 7 nm üretim teknolojisi
İşlemci
Snapdragon 400 işlemciler için 5G müjdesi!
Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm, Snapdragon 400 serisi işlemcilerine 5G desteği ekleyeceğini açıkladı.
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Qualcomm, IFA 2020 kapsamında düzenlediği etkinlikte başta Snapdragon 8cx Gen2 olmak üzere yeni teknolojilerinden ve çalışmalarından bahsetti. Bu etkinlikte şirketin paylaştığı en heyecan verici açıklama ise, giriş seviyesine hitap eden Snapdragon 400 serisi mobil işlemcilerine 5G desteği kazandıracağını açıklaması oldu.
Snapdragon 400 serisine 5G geliyor!
Snapdragon 400 serisi işlemcileri bütçe dostu diye tabir ettiğimiz giriş seviye akıllı telefonlarda sıkça görüyoruz; bu sebeptendir ki Qualcomm’un bu seriye 5G desteği ekleyecek olması, 5G’nin hayatımızdaki yerini daha fazla genişletecek. Qualcomm da yaptığı açıklamada SD 400 serisine 5G’nin gelmesi sayesinde, 5G kullanıcı sayısının önümüzdeki yıllarda 3,5 milyar oranına ulaşabileceğini söyledi.
Ayrıca 5G ile beraber akıllı telefon üreticilerinin de üzerinden önemli bir yük kalkıyor. Çünkü ürettiği telefonlarda Snapdragon işlemcilere yer veren ve 5G desteği de eklemek isteyen bir üretici, mecburen Snapdragon 700 veya 800 serisine yönelmek zorunda ve bu durum telefon fiyatlarını otomatik olarak yükseltiyor. Dolayısıyla SD 400 serisine 5G desteği gelmesi, telefon üreticilerinin 5G’yi uygun fiyatlı telefonlarla tüketiciye sunmasını nispeten daha fazla kolaylaştıracak.
Qualcomm, 5G destekli ilk Snapdragon 400 işlemcinin duyurusu için 2021′in ilk çeyreğini işaret etti. Ancak bu işlemciye sahip olacak ilk akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise belirsizliğini koruyor. Her halükarda bu açıklama 4G’nin artık tarihin tozlu sayfalarına karışması açısından son derece önemli.
Sosyal Medya
Facebook, Amerikan seçimlerini korumak için tedbirler alıyor!
Facebook, adil bir Amerikan seçimi için birtakım tedbirler alacağını duyurdu. Hatırlarsanız geçtiğimiz seçimlerde Facebook büyük bir tartışmaya neden olacak hamlelerde bulunmuş ve tüm okların birden odağı haline gelmişti. Durumun tekrar yaşanmaması için şirket, şimdiden harekete geçmek istiyor.
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Facebook gelecek seçimlerde, yanlış bilgiyi ortadan kaldırmak için aşağıda yazılan adımları atacak:
- Seçim öncesindeki hafta içerisinde, yeni politik reklamlara izin verilmeyecek.
- İnsanların oy kullanmak için dışarı çıktıklarında COVID-19’a yakalanacakları belirten gönderiler silinecek. Ek olarak gönderiler COVID-19’la ilgiliyse yetkili kaynağın linki konu içerisine eklenecek.
- Seçim sonucunu meşrulaştırmaya çalışan veya oylama yöntemini tartışan gönderilere etiket eklenecek.
- Son olarak, seçim sonuçları açıklanmadan başkan adayı galibiyetini ilan ederse, ilgili gönderiye resmi seçim sonuçlarını açıklamakla görevli olan Reuters ve Resmi Seçim Havuzu’nun internet adreslerine yönlediren link eklenecek.
Tedbirlerle ilgili Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şunları söyledi.
“Bugün, oyların güvenliği, insanların doğru bilgiye erişimi ve yanlış bilgiyle mücadele için ek adımlar attık. Yaptığımız değişiklikler, son 4 yıldır seçimlerden kazandığımız deneyimlerimiz ve alanında uzman kişilerin bilgi aktarımlarıyla oluşturuldu.”
Facebook CEO’su son üç gündür çeşitli açıklamalar yapıyor. Kullanıcılara sunulan seçmen kaydı listesine şimdiden 24 milyon “tık” gelmiş durumda. Mark Zuckerberg ve eşi Chan Zuckerberg, partizan olmayan organisayonlar ve ilçelerdeki lokal seçim altyapısını güçlendirmek amacıyla 300 milyon kişisel bağışta bulundular.
Ayrıca Facebook, Messenger uygulamasında yanlış bilginin yayılımını engellemek için mesaj gönderimini gruplar ve kişisel paylaşımlar için limitleme kararı aldı. Yeni limitler birlikte, gönderiler bir seferde sadece 5 kişiyle veya grupla paylaşılabilecek.