Beşiktaş Esports, VALORANT takımıyla yollarını ayırdı

Beşiktaş Esports, Valorant takımı ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, geçtiğimiz günlerde hile kullandığı gerekçesiyle Nisay ile yollarını ayırma kararı almıştı.

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VCT Challengers Türkiye ön elemeleri öncesi Beşiktaş Esports Valorant Takımı ile yollarını ayırdı. Bu karar herkesi çok şaşırttı. Bu haberle birlikte VCT Challengers 1 aşamasında Beşiktaş Esports’u göremeyeceğimiz kesinleşti.

Beşiktaş Valorant Takımı macerası, First Strike’a katılma şansı elde eden 5NOOBS ekibi ile anlaşarak başlamıştı. Daha sonra istediği sonuçları elde edemeyen ekip kadrosunda birçok değişiklik yapmıştı. Son olarak Kaan “Brasco” Elver ve Ayberk “Viresse” Serin’i kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş Esports, Twitter’dan yaptığı resmi açıklamada; “Yaşanan son olaylardan sonra yönetim olarak aksiyon planlarımızı değerlendirdik. Yapılan analizler sonucunda önümüzdeki elemeye Beşiktaş olarak katılmama kararı aldık. Ortada bir belirsizlik olduğu için de diğer 4 oyuncumuzun önlerini kapatmamak adına yollarımızı ayırdık.

Oyuncularımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bu asla bir veda değil sadece kısa bir ara. VALORANT sahnesine daha güçlü dönüp, her zaman olduğu gibi üst sıraları hedefleyeceğiz” dedi.

Beşiktaş Esports takımının dağılan kadrosu

Tuğkan “tugkanZ” Özgün

Burak “foiz” Baz

Kaan “Brasco” Elver

Ayberk “Viresse” Serin

Yasin “nisay” Gök (Riot Tarafından 12 Ay Uzaklaştırıldı)

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