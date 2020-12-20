Giyilebilir Teknoloji
Covid Temaslı Takibi için yeni teknoloji BlueCats !
Austin, Teksas merkezli kapsamlı gerçek zamanlı konumlandırma çözümleri konusunda önde gelen şirketlerden biri olan BlueCats ,BlueCats Contact Tracing Solution’ın (CTS) piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Covid temaslı takibi için yeni çözümler üretmeyi hedefleyen firma daha çok toplu çalışılan ortamlardaki sosyal mesafe kurallarını kontrol etmeyi hedefliyor.
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Covid Temaslı Takibinde yeni teknoloji BlueCats !
BlueCats CTS, kişiler arası mesafe takibini sağlayarak ve çalışanlara görsel, fiziksel ve sesli bildirimler göndererek sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlar. Tamamen yapılandırılabilir bir giyilebilir çözümü . Kısacası Covid temaslı takibi ve sosyal mesafe kurallarını sağlamayı hedeflemektedir.
BlueCats CEO’su Nathan Dunn, “Hedefimiz her zaman müşterilerimiz ve çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratan çözümler sunmak olmuştur” dedi. “Biz IoT ve RTLS uzmanıyız. Pandeminin ortasında güvenilebilecek doğru, gerçek zamanlı bir yakınlık çözümüne yönelik ihtiyacı karşılamak için BlueCats CTS’nin gelişimini sağladık.”
BlueCats CTS’nin kullanımı kolaydır, birkaç saat içinde kurulabilir ve işletmelerin doğru ölçümler ve öngörülere dayalı olarak etkili kararlar almasını sağlamak için ölçeklendirilebilir. Çözüm, çalışanların kişisel verilerine veya cep telefonu verilerine erişim gerektirmeden gizliliği ön planda tutan bir sistemdir. SafetyTags adı verilen bağımsız Ultra Geniş Bant (UWB) giyilebilir cihazları kullanmak, bir doğruluk ve anonimlik katmanı sağlar. Veriler dijital olarak toplanır ve değerlendirilir, doğruluk ve hız artar ve manuel hata olasılığını ortadan kaldırır. Sistem otomatik bir rapor oluşturur ve covid temaslı takibi sağlamayı hedefler.
BlueCats CTS SafetyTag bir kişi ile ilişkilendirildiğinde, diğer SafetyTag’ler ile tüm etkileşimleri kaydeder. Konum verisi depolanmaz. SafetyTags arasındaki tüm iletişim olayları, BlueCats’in gizlilik korumalı veritabanı olan Loop Cloud‘da saklanır. Bir çalışanın semptom göstermesi veya COVID-19 testi pozitif çıkması durumunda, işveren BlueCats’in Loop Cloud platformu aracılığıyla anında bir iletişim raporu oluşturabilir. Dakikalar içinde, enfekte olmuş çalışanla yakın temas halinde olan belirli çalışanları listeler covid temaslı takibi bilgisini oluşturur. Tüm tesisi kapatmak veya tüm vardiyayı devre dışı bırakmak, işyerindeki endişeleri gidermek ve sorunsuz operasyonlar sağlamak için uygun şekilde bilgilendirilebilir, karantinaya alınabilir ve anonim olarak test edilebilir.
Dunn, “Aşılar dünya çapında dağıtılırken, her çalışanın aşı olmak istemesi veya herkesin aynı anda aşılanması mümkün degildir. Doğru ve güvenilir temas takibi, birçok şirketin aşılanmış ve aşılanmamış çalışanları barındırabilecek güvenli bir iş yeri oluşturması için bir iş gerekliliğidir.”diye devam etti.
BlueCats bazı bölgelerde kullanıma başlandı
BlueCats CTS şu anda yenilikçi gıda işlemcileri, büyük inşaat şirketleri ve üreticiler tarafından küresel olarak ve büyük ABD belediyelerinde kullanılmaktadır.
Arttırılmış Gerçeklik
Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Topcon ve Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri ile şantiyelerdeki verimliliği arttırmayı hedefliyor . Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilen Vuzix akıllı gözlükler şantiyelerde yeni bir çalışma modeli sunmayı hedefliyorlar.
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Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Giyilebilir teknoloji ortamındaki geliştirmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gerek donanım gerek yazılımların gelişmesi ile sanal gerçeklik gözlükleri her sektörde kendilerine yer bulmaya başlıyorlar. Akıllı gözlük sektörindeki en önemli firmalardan birisi olan Vuzix yeni bir ortaklık anlaşması duyurdu. Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri dünya çapında çeşitli endüstrilerde kullanılıyor. Topcon ve Vuxix inşaat sektörü için yeni bir ortaklık kurdular. Vuzix Başkanı ve CEO’su Paul Travers “Topcon’un Akıllı Gözlüklerimizin inşaat ve araştırma pazarlarına ölçülebilir faydalar sağlayabileceğini kabul etmesi harika. Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilmiş Vuzix Akıllı Gözlüklerin yerinde üretkenliğe yardımcı olmasını ve projelerin daha ekonomik hale getirmesini hedefliyoruz. Uzun ve başarılı bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz ”dedi.
Topcon Magnet yazılımı , dijital mühendislere, haritacılara, yüklenicilere ve yerleşim personeline çalışma kolaylığı sağlayacak. Akıllı gözlük camlarında görsel yardımlar sağlayarak enstrümanların sesli komutlarla kontrolünü sağlayan bu yeni teknoloji yazılımı, kullanıcının bir iş sahasındaki operasyonları daha hızlı ve doğru yürütmesine olanak sağlayacak.
Mühendisler, işaretçileri belirlemek ve kalite güvencesi için konumlandırma verilerine eller serbest erişim sağlayan akıllı gözlüklerden yararlanabilir. Şantiyelerdeki en büyük sorun olan güvenlik noktasını iyileştirmeyi hedefleyen firma kullanıcıların not defteri telefon yada tablete ihtiyacını azaltarak, kullanıcıların işlem yapmak için sesli komutları kullanmasına olanak vererek güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlayacağına inanıyor.
Topcon iş Geliştirme Müdürü Adam Box ortaklık sonrası şunları söyledi: “Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri çok gelişmiş bir teknoloji. Bu gelişmiş teknolojiyi zaten popüler olan MAGNET yazılım paketimizle birleştirmek, gelişmiş üretkenlik, verimlilik ve düşük maliyetler ile bölgedeki birçok projede firmalara avantaj sağlayacaktır.
Topcon Positioning hakkında
Topcon Positioning Group, küresel inşaat, jeo-uzamsal ve tarım pazarları için hassas ölçüm ve iş akışı çözümlerinin önde gelen üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirketin genel merkezi California, Livermore’dadır. Borsada işlem gören firmanın hisseleri COVID19 sonrası hareketlenmesi beklenen inşaat sektörü çözümünü duyurmasının etkisi ile yatırımcıların dikkatini çekti.
Giyilebilir Teknoloji
Akıllı Gözlüklerle Uzaktan Eğitim sistemleri
Vuzix, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin uzaktan öğrenci öğrenimini desteklemek için akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim sistemini başlattığını duyurdu.
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Akıllı Gözlükler ile Uzaktan Öğrenim
COVID-19 nedeniyle kapalı olan üniversiteler uzaktan eğitim için yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Tıp ve mühendislik alanındaki disiplinler kuşkusuz ki uzaktan eğitimden en çok etkilenen disiplinler oldu. İ.Ü. Diş hekimliği Fakültesi, diş hekimliği eğitim modelinin teorik ve klinik bilginin klinik deneyimlerle destek gerektirdiği ve uzaktan klasik yöntemler ile yürütülemeyeceği kararına vardı. Basın bültenine göre, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin zor olduğunu çevrimiçi öğrenme kalitesini artırmak için canlı klinik uygulamalarda kullanmak amacıyla akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim uygulamasına başladı.
Vuzix’in Başkan ve CEO’su Paul Travers, “Dünya çapında giderek daha fazla sayıda sağlık hizmeti pratisyeni ve eğitimci, hastalarına, yardımcılarına veya öğrencilerine uzaktan destek, prosedürlerin canlı yayınlarını ve diğer hayati teletıp hizmetlerini sağlamak için Vuzix akıllı gözlük kullanmanın şart oldugunu vurguladı . Teknolojimizi benimsemek için öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte çalışmalarının değeri yüksek, çünkü bu öğrenciler gelecekte doktorlarımız ve diş hekimlerimiz olacaklar. Daha güvenli ve daha etkili klinik eğitim deneyimleri sağlamak için teknolojimizi benimseyen okullar listesine İstanbul Üniversitesi’ni de eklemekten mutluluk duyuyoruz. ”açıklamasını yaptı.
Vuzix Corporation kimdir ?
Vuzix, tüketici ve kurumsal pazarlar için akıllı gözlük ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ve ürünlerinin lider tedarikçisidir. Şirket, kullanıcılara taşınabilir, kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunan, mobilite, akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim modelleri ve giyilebilir bilgi işlem cihazlarını içerir. Vuzix, Video Gözlük alanında 179 patente sahiptir. 1997 yılında kurulan Vuzix, Rochester, NY, Oxford, İngiltere ve Tokyo, Japonya’da ofisleri bulunan halka açık bir şirkettir.
Giyilebilir Teknoloji
Fitbit, Google tarafından satın alındı, işlem AB onayına hak kazandı
Avrupa Birliği, Google’ın, sağlıklı yaşam ve fitness odaklı akıllı saat üreticisi Fitbit’i 2.1 milyar dolara satın almasını onayladı. Google, Kasım 2019’da planını duyurmuş ve donanım bölümünü geliştirmekte faydalanacağını belirtmişti.
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Fitbit firmasını biraz tanıyalım
Son dönemin en gözde akıllı saat üreticilerinden biri olan Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman adlı girişimciler tarafından giyilebilir cihazlar sunmak için kuruldu. Kendilerini, insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan ürünler geliştiren, sağlık ve zindeliğe adanmış bir ekip olarak tanımlıyorlar. Firma Versa, Ionic, Charge 2, Alta HR, Ace, Flex 2 gibi ürünleriyle öne çıkıyor. Bu cihazlarla attığınız adım, kat ettiğiniz mesafe, kalp atış hızınız gibi verileri elde edebilirsiniz.
Google, AB’ye hangi taahhütleri verdi?
Google’ın, bu satın almayla giyilebilir fitness cihazlarına geçişi için Avrupa Birliği’nin antitröst yasaları hakkındaki endişelerini hafifletmek amacıyla hangi tavizleri verdiği de ortaya çıkmaya başladı. Firmanın giyilebilir sağlık ekipmanlarından elde ettiği verileri, gereklilik durumunda yenilenme olasılığı ile birlikte 10 yıllık bir süre için reklam amaçlı kullanmayacağını ve bu alandaki diğer android cihaz üreticilerine giyilebilir cihazların android telefonlarla çalışması için gereken yazılım araçlarını ücretsiz sağlamayı taahhüt ettiği bilgisine ulaşıldı. AB’nin konuyla ilgili nihai kararını vermek için 8 Ocak’a kadar süresi bulunuyor.
Fitbit hisseleri, bu satın almayla birlikte %1.5 kadar yükseldi. Hisseler 2 sent yükselerek 7.25 dolardan işlem gördü. Google‘ın bu satın almayla birlikte ne gibi özelliklerle donatılmış bir Fitbit modeli tanıtacağını merakla bekliyoruz.
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