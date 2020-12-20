Covid Temaslı Takibi için yeni teknoloji BlueCats !

Austin, Teksas merkezli kapsamlı gerçek zamanlı konumlandırma çözümleri konusunda önde gelen şirketlerden biri olan BlueCats ,BlueCats Contact Tracing Solution’ın (CTS) piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Covid temaslı takibi için yeni çözümler üretmeyi hedefleyen firma daha çok toplu çalışılan ortamlardaki sosyal mesafe kurallarını kontrol etmeyi hedefliyor.

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Covid Temaslı Takibinde yeni teknoloji BlueCats !

BlueCats CTS, kişiler arası mesafe takibini sağlayarak ve çalışanlara görsel, fiziksel ve sesli bildirimler göndererek sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlar. Tamamen yapılandırılabilir bir giyilebilir çözümü . Kısacası Covid temaslı takibi ve sosyal mesafe kurallarını sağlamayı hedeflemektedir.

BlueCats CEO’su Nathan Dunn, “Hedefimiz her zaman müşterilerimiz ve çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratan çözümler sunmak olmuştur” dedi. “Biz IoT ve RTLS uzmanıyız. Pandeminin ortasında güvenilebilecek doğru, gerçek zamanlı bir yakınlık çözümüne yönelik ihtiyacı karşılamak için BlueCats CTS’nin gelişimini sağladık.”

BlueCats CTS’nin kullanımı kolaydır, birkaç saat içinde kurulabilir ve işletmelerin doğru ölçümler ve öngörülere dayalı olarak etkili kararlar almasını sağlamak için ölçeklendirilebilir. Çözüm, çalışanların kişisel verilerine veya cep telefonu verilerine erişim gerektirmeden gizliliği ön planda tutan bir sistemdir. SafetyTags adı verilen bağımsız Ultra Geniş Bant (UWB) giyilebilir cihazları kullanmak, bir doğruluk ve anonimlik katmanı sağlar. Veriler dijital olarak toplanır ve değerlendirilir, doğruluk ve hız artar ve manuel hata olasılığını ortadan kaldırır. Sistem otomatik bir rapor oluşturur ve covid temaslı takibi sağlamayı hedefler.

BlueCats CTS SafetyTag bir kişi ile ilişkilendirildiğinde, diğer SafetyTag’ler ile tüm etkileşimleri kaydeder. Konum verisi depolanmaz. SafetyTags arasındaki tüm iletişim olayları, BlueCats’in gizlilik korumalı veritabanı olan Loop Cloud‘da saklanır. Bir çalışanın semptom göstermesi veya COVID-19 testi pozitif çıkması durumunda, işveren BlueCats’in Loop Cloud platformu aracılığıyla anında bir iletişim raporu oluşturabilir. Dakikalar içinde, enfekte olmuş çalışanla yakın temas halinde olan belirli çalışanları listeler covid temaslı takibi bilgisini oluşturur. Tüm tesisi kapatmak veya tüm vardiyayı devre dışı bırakmak, işyerindeki endişeleri gidermek ve sorunsuz operasyonlar sağlamak için uygun şekilde bilgilendirilebilir, karantinaya alınabilir ve anonim olarak test edilebilir.

Dunn, “Aşılar dünya çapında dağıtılırken, her çalışanın aşı olmak istemesi veya herkesin aynı anda aşılanması mümkün degildir. Doğru ve güvenilir temas takibi, birçok şirketin aşılanmış ve aşılanmamış çalışanları barındırabilecek güvenli bir iş yeri oluşturması için bir iş gerekliliğidir.”diye devam etti.

BlueCats bazı bölgelerde kullanıma başlandı

BlueCats CTS şu anda yenilikçi gıda işlemcileri, büyük inşaat şirketleri ve üreticiler tarafından küresel olarak ve büyük ABD belediyelerinde kullanılmaktadır.