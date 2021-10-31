Vivo V23e, Teknik Özellikleri Ve Fiyatıyla Sızdırıldı!

Vivo, kısa zaman önce geçtiğimiz ağustos ayında Vivo V21 serisini resmi olarak büyük bir lansman ile kullanıcılara tanıtmıştı. Bugün ortaya çıkan rapor ise şirketin yeni V serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını gösterdi. Raporlarda yeni akıllı telefon serisinin Vivo V23 takma adıyla geleceği ve birden fazla varyanttan oluşacağı belirtiliyor. Tahminlere göre bu seri, Vivo V23e, V23 ve V23 Pro’dan oluşacak.

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Vivo V23e hakkında neler biliyoruz?

Ortaya çıkan son rapor, Vivo V23e’nin büyük bir ön kamera yükseltmesi alacağını gösteriyor. Bununla birlikte sızıntılara göre bu cihaz, yakın zaman içerisinde resmi olarak satışa çıkacak. Vivo, yeni serinin ne zaman resmi olarak tanıtılacağını henüz açıklamadı. Ancak içerden sızdırılan bir video cihazın tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Tasarımsal olarak cihaz, ön tarafta su damlası çentiğe sahip bir selfie kamerası ile gelecek. Telefonun kapak malzemesi ise plastik çerçeveli cam olacak. Sızdırılan görüntülerdeki cihaz mavi renkli olduğu için bu renk seçeneğinin kesin olarak satışa çıkacağını da söyleyebiliriz.

Paylaşılan videoda cihazın arka tarafında üçlü kamera dizilimi bulunduğunu görüyoruz. Dikdörtgen şeklinde dizilen bu kameralardan biri, 64 MP çözünürlüklü ana kamera. Diğer iki kamera ise 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Cihazın ön tarafındaki selfie kamera ise 50 MP çözünürlüğe sahip olacak. Bu tarz yüksek çözünürlüklü kameraları genellikle arka tarafta görüyoruz. Ancak Vivo, bu ön kamerayı orta sınıf bir akıllı telefona getirerek oldukça şaşırtıcı bir konfigürasyon ortaya çıkartıyor. Geçmiş zamanda piyasaya çıkan Vivo V20 serisi de selfie fotoğrafçılığa odaklanmıştı. Görünüşe göre şirket, cihazlarında selfie kameraya yoğunlaşmaya devam ediyor.

Sızdırılan diğer detaylar arasında cihazın pil özellikleri yer alıyor. Cihaz, 44W hızlı şarj destekli 4030 mAh batarya ile gelecek. Telefon, hem yüz kilidi hem de ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 11 tabanlı FuntouchOS 12 arayüzü ile geliyor. Son olarak söylentiler, cihazın 32.700 INR (435$) fiyat etiketi ile geleceğini gösteriyor. Vivo V23e, muhtemelen ilk önce Hindistan ardından globalde resmi olarak tanıtılacak. Söylentilerde herhangi bir 5G takısı bulunmadığı için cihazın 4G bağlantı ile gelmesi muhtemel gözüküyor.