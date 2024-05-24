Valve, Counter-Strike 2 için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bugün firma Counter-Strike 2 Mayıs güncellemesini yayınladı. Oyundaki sorunları çözen bu güncelleme oyuna baz yenilikler de ekliyor. Fiyat tarafında da iyileştirmeler getiren güncelleme AMD Anti-Lag 2 teknolojisini de destekliyor. AMD Anti-Lag 2 teknolojisini kullandığı için banlanma riski yaşayan oyuncular bu güncellemeyi mutlaka yüklemeli.
İçindekiler
Counter-Strike 2 Mayıs güncellemesi ile gelen yenilikler
Oynanış
- Hem Molotof hem de Yangın bombası için alev ‘sütununun’ yüksekliği artık zamanla azalıyor
- İlk turun sonraki turlardaki etkisini azaltmak için bomba yerleştirildiğinde ancak etkisiz hale getirildiğinde terörist ekibinin ödülü 800 dolardan 600 dolara düşürüldü.
- M4A4’ün fiyatı 3100 dolardan 3000 dolara düşürüldü
- Birinci şahıs kamera hareketinde küçük ayarlamalar
- Açıkça “switchhandsleft” ve “switchhandsright” konsol komutları eklendi
- Deathmatch bonus silahları artık ekipmana bakılmaksızın tüm oyuncular için aynı
Yangın Bombası
- Patlama ve alev görsel uygulaması ayarlandı
- Azaltılmış süre
- Yayılan alevlerin kapladığı alan azaldı
- Fiyat 600$’dan 500$’a düşürüldü
Kiralama
- Oyuncular bir Kilowatt kasasını anahtarla açtıklarında, koleksiyondan bir öğe almak yerine Kilowatt koleksiyonunun tamamını (yani nadir özel öğe hariç kutudaki tüm silahları) bir hafta boyunca kiralama seçeneğine sahip olacaklar.
- Kiralanan silahlar, kiralama süresi sona erdiğinde stok versiyonuyla değiştirilecektir.
- Kiralanan silahlar Steam Topluluk Pazarında değiştirilemez (örneğin çıkartmalar veya isim etiketleri aracılığıyla), takas edilemez veya satılamaz.
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HUD
- Bot devralma sırasında MVP oyuncu adının yanlış görüntülenmesine neden olan bir hata düzeltildi
- Satın Alma Menüsündeki Tümünü İade Et düğmesinin yalnızca tek bir flaş bombasını iade etmesine neden olan bir hata düzeltildi
- Maç sonu sırasında ESC menüsü puan tablosunun TAB puan tablosuyla eşleşmemesine neden olan bir hata düzeltildi
- Skor tablosu kapatıldıktan sonra Kayıp Bonus puan tablosu ipucunun ekranda takılıp kalmasına neden olan bir hata düzeltildi
- Yabancı Steam avatarlarının engellenmesi artık ad etiketleri ve çıkartma yerleşimleri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikleri de engelleyecektir.
Tavuklar
- Tavukların birkaç yeni animasyonu var
- Tavuklar artık tepelere çıkabiliyor
- Tavuklar artık yürürken sağa dönebiliyor
UI
- Depo ana menüsü ve öğe inceleme arka plan manzarasında çeşitli performans iyileştirmeleri
Demo
- Demo oynatma zaman çizelgesi artık öldürme ve ölüm olaylarına ilişkin göstergeleri gösteriyor
- Demo oynatma, yalnızca aktif oyuncu için öldürmeleri ve ölümleri gösterecek olan “vurgulama moduna” geçirilebilir
- Çeşitli küçük demo oynatma kullanıcı arayüzü değişiklikleri
- Demo oynatma çökmesi düzeltildi
Haritalar
Vertigo
- A bomba sahasına, A’nın arkasına bağlanan podyum eklendi
- A’nın arkası ile asansörler arasındaki konnektör kaldırıldı
- Asansörler ve iskele arasında geçiş açıldı
- Bomba alanı A’nın boyutu biraz değiştirildi
- Ortaya çıkma zamanlamalarında hafif ayarlamalar yapıldı
- Wingman düzeni, bomba alanı A değişikliklerini içerecek şekilde değiştirildi
Baggage
- Alt konveyördeki sabit hareket aksamı
- Keskin nişancı görüşünün açılmasına yardımcı olmak için merkezi konveyör tepsisinin yüksekliği düşürüldü
Office
- Bir oyuncunun birden fazla duvardan ateş edebilmesi durumu düzeltildi
Mirage
- Bazı sahne donanımlarındaki kötü çarpışma düzeltildi
- Saraydaki pencerelerin etrafındaki bazı yapışkan çarpışmalar düzeltildi