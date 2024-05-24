Valve, Counter-Strike 2 için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bugün firma Counter-Strike 2 Mayıs güncellemesini yayınladı. Oyundaki sorunları çözen bu güncelleme oyuna baz yenilikler de ekliyor. Fiyat tarafında da iyileştirmeler getiren güncelleme AMD Anti-Lag 2 teknolojisini de destekliyor. AMD Anti-Lag 2 teknolojisini kullandığı için banlanma riski yaşayan oyuncular bu güncellemeyi mutlaka yüklemeli.

Oynanış

Deathmatch bonus silahları artık ekipmana bakılmaksızın tüm oyuncular için aynı

İlk turun sonraki turlardaki etkisini azaltmak için bomba yerleştirildiğinde ancak etkisiz hale getirildiğinde terörist ekibinin ödülü 800 dolardan 600 dolara düşürüldü.

Hem Molotof hem de Yangın bombası için alev ‘sütununun’ yüksekliği artık zamanla azalıyor

Yangın Bombası

Kiralama

Kiralanan silahlar Steam Topluluk Pazarında değiştirilemez (örneğin çıkartmalar veya isim etiketleri aracılığıyla), takas edilemez veya satılamaz.

Oyuncular bir Kilowatt kasasını anahtarla açtıklarında, koleksiyondan bir öğe almak yerine Kilowatt koleksiyonunun tamamını (yani nadir özel öğe hariç kutudaki tüm silahları) bir hafta boyunca kiralama seçeneğine sahip olacaklar.

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HUD

Bot devralma sırasında MVP oyuncu adının yanlış görüntülenmesine neden olan bir hata düzeltildi

Satın Alma Menüsündeki Tümünü İade Et düğmesinin yalnızca tek bir flaş bombasını iade etmesine neden olan bir hata düzeltildi

Maç sonu sırasında ESC menüsü puan tablosunun TAB puan tablosuyla eşleşmemesine neden olan bir hata düzeltildi

Skor tablosu kapatıldıktan sonra Kayıp Bonus puan tablosu ipucunun ekranda takılıp kalmasına neden olan bir hata düzeltildi