Nintendo, uzun süredir beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2 ile ilgili heyecan yaratmaya devam ediyor. Oyuncuların merakla beklediği konsolun, NVIDIA DLSS teknolojisi ile 4K çözünürlük ve yüksek kare hızları sunup sunamayacağı tartışma konusu oldu. Ancak, bu hedeflerin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda bazı çekinceler var.

Digital Foundry’deki uzmanlar, son videolarında Nintendo Switch 2’nin NVIDIA DLSS ile 4K ve 60 FPS oyun performansı sunup sunamayacağını derinlemesine inceledi. Genel kanı, bu kombinasyonun çeşitli nedenlerden dolayı pek olası olmadığı yönünde. Özellikle, 4K çözünürlüğe yükseltmenin maliyeti ve bu sürecin oyun performansı üzerindeki etkileri, bu hedefe ulaşmayı zorlaştırıyor.

DLSS teknolojisi, oyunlarda daha yüksek çözünürlükler elde etmek için kullanılıyor, ancak 4K çözünürlüğe yükseltme, 1080p ve 1440p gibi daha düşük çözünürlüklere göre çok daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Bu durum, özellikle 60 FPS hedefleyen oyunlar için büyük bir engel teşkil ediyor. 4K çözünürlükte 30 FPS’yi sağlamak mümkün olabilir, ancak bu senaryoda bile GPU’nun büyük bir kısmı yalnızca yükseltme işlemi için kullanılacak, bu da performans üzerinde olumsuz etki yaratacak.

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Digital Foundry’nin önceki testleri, Nintendo Switch 2’nin donanım kapasitesini ve olası performansını anlamak için önemli ipuçları sundu. T239 yongasıyla yapılan bu testlerde, Death Stranding oyunu üzerinde DLSS Ultra Performansı kullanılarak 720p’den 4K’ya yükseltme denendi. Sonuçlar, yerel çözünürlüğe göre kare süresine 18,3 milisaniye eklenmesi gerektiğini gösterdi, bu da 60 FPS oyun deneyiminin mümkün olmadığını ortaya koydu. Ancak, 1440p’ye yükseltme daha uygulanabilir bir çözüm olarak görünüyor; çünkü bu süreç sadece 7,7 milisaniye ek süre gerektiriyor.

Bu veriler ışığında, 4K çözünürlükte 30 FPS oynanış mümkün olabilir, ancak bu GPU’nun büyük bir kısmının yükseltme işlemi için kullanılması anlamına geliyor. Bu durum, oyun geliştiricileri için önemli bir zorluk yaratacak ve performans optimizasyonunu zorlaştıracak.

Nintendo Switch 2’nin bir diğer önemli özelliği ise NVIDIA DLSS ile birlikte Ray Reconstruction’ı desteklemesi. Bu teknoloji, oyunlarda daha gerçekçi ışıklandırma ve gölge efektleri sunarak, ışın izleme özelliklerini bir üst seviyeye taşıyor. Bu gelişme, Nintendo Switch 2’yi bugüne kadar ki en iyi ışın izleme özellikli oyun konsolu yapma potansiyeline sahip.

Nintendo Switch 2, DLSS ve Ray Reconstruction gibi ileri teknoloji özellikleri ile donatılmış olsa da, 4K ve 60 FPS gibi yüksek performans hedeflerinin ulaşılması pek mümkün görünmüyor. Daha makul bir hedef olarak 1440p çözünürlük ve 60 FPS kombinasyonu, daha gerçekçi ve uygulanabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.