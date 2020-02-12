Chevrolet Corvette C8 Z06 kamuflajlı olarak yakalandı!

Standart Corvette C8‘in biraz daha performanslı versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Corvette C8 Z06‘ya ait prototipler test edilirken görüntülendi. Söz konusu videonun çekildiği yer ise Valencia(ABD)‘daki I5 otoyolu.

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Yaklaşık 30 saniyelik bu videoda araçların arka görünümü kaydedilmiş. Elbette ki ağır kamuflaj yüzünden araçların ayrıntılarını görmemiz pek mümkün olmuyor. Videoda dikkat çeken bir diğer unsur ise prototiplere eşlik eden Ferrari 458 Italia oluyor. Görünen o ki mühendisler, Corvette‘in Avrupalı rakipleriyle nasıl mücadele edeceğini de görmek istemişler.

Bazı ön bilgilere göre yeni Corvette Z06‘da kullanılması beklenen motor seçeneklerinden biri Corvette C8.R model yarış arabasındaki 5.5 litre hacimli, atmosferik V8 motordan evrilecek bir ünite olacak. Bu motorun performans olarak 500 beygir güç ve 651 Nm tork gibi değerler sunacağı tahmin ediliyor.

Kullanılması beklenen bir diğer motor ise Cadlliac‘a ait çift turbolu V8 Blackwing motoru. Bu motorun performans değerleri ise 800 beygir güç ve 949 Nm tork olarak biliniyor.

Ayrıca pist odaklı Corvette Z06‘da, standart Corvette C8‘e göre iyileştirilmiş aerodinami, azaltılmış ağırlık, daha büyük frenler ve revize edilmiş süspansiyonlar olması bekleniyor.

Not: Kamuflajsız görseller standart Corvette C8’e aittir.