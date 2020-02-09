Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliği ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeyen ve bu ihlalleri belirlenmiş olan sürede bildirmeyen sorumlular hakkında toplamda 14 milyon 100 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Para cezası uygulanan sorumlular arasında kuruculuğunu Mark Zuckerberg‘in yaptığı sosyal paylaşım sitesi Facebook da bulunuyor.

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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016‘da yürürlüğe girdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise veri güvenliği sağlanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle göreve başladı.

Anadolu Ajans‘ın geçtiği habere göre; kişisel verileri işlenen şahısların şikayetleri üzerine inceleme başlatan Kurum, gerekli hallerde yaptığı tüm incelemeler sonunda kural ihlali yapan sorumlulara idari para cezası kesti. Geçen yıl sonu itibarıyla 167’si veri ihlali bildirimi olmak üzere toplamda 3 bin 585 başvuru yapıldığı ve yapılan başvurulardan 2 bin 401‘inin sonuçlandırıldığı bildirildi. Kurum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında “veri ihlali yapan” ve “ihlalleri belirlenen 72 saat içinde bildirmeyen” sorumlulara toplamda 14 milyon 100 bin Türk Lirası idari para cezası kesti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu‘nun idari para cezası uyguladığı veri sorumluları arasında uluslararası alanda çalışmalar yürüten şirketler de bulunuyor. Üçüncü parti uygulamalar sayesinde kullanıcı fotoğraflarının paylaşımını sağlayan bir “API hatası” nedeniyle Facebook da veri ihlali yapan ve cezaya çarptırılan sorumlular arasında yer aldı. Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Türkiye‘den ise bu ihlallerden 1.286 kişinin etkilendiği, 155 kişinin pasaport numarasına erişildiği veri ihlali nedeniyle Hong Kong merkezli ulusal hava yolu şirketi Cathay Pacific‘e de toplam 550 bin Türk Lirası idari para cezası kesildiği bildirildi. Kurum, bir kişinin cep telefonuna izinsiz reklam içerikli mesaj gönderen doktoru da veri güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 bin Türk Lirası idari para cezasına çarptırmıştı.