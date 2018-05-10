Corsair’dan iki anakart takılabilen Super-Tower kasa: Obsidian 1000D

PC ürünleri konusunda oldukça başarılı firmalardan olan Corsair, Super-Tower olarak adlandırılan ve iki anakartın takılabildiği Obsidian 1000D kasasını duyurdu. Oyun ve işi ayrı sistemlere koyabileceğiniz yapıda olan Obsidian 1000D E-ATX and Mini-ITX şeklindeki iki kartı sisteme entegre edilebilmesine olanak tanıyor.

Corsair Concept Slate prototipi olarak dikkat çeken 1000D, iki anakartın yanı sıra iki adet PSU ve 13 fan takılabilen yapısıyla fark yaratıyor. 11 adet depolama takılabilen kasa, 8 adet 120mm 3 adet de 140mm olarak yerleştirilebiliniyor. En kalın borulara sahip sıvı soğutma sisteminin de rahatlıkla eklenebildiği 1000D, tek bir kasada iki ayrı güçlü sistem sığdırabilmenizi sağlıyor.

Corsair Obsidian 1000D

Ön panelde iki adet USB 3.1 Tip C girişi, 4 adet de USB 3.0 girişi bulunuyor. Kasa hakkındaki tüm detayları ise buradan görebilirsiniz.