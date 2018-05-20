Corsair K68 RGB inceleme: Suya ve toza dayanıklı oyuncu klavyesi

Corsair K68 RGB inceleme videomuzda, suya ve toza dayanıklı mekanik oyuncu klavyesini inceliyoruz.

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Corsair K68 RGB inceleme

Model ilk olarak şüphesiz IP32 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla öne çıkıyor. Günümüzde hatrı sayılır fiyatlara satılan mekanik klavyeler, bir sakarlık sonrasında kolayca bozulabiliyor. Corsair K68 RGB modeli ise suya ve toza dayanıklı yapısı sayesinde bu konuda içinizin rahat olmasını sağlıyor.

Tasarım tarafında adından da anlayabileceğiniz üzere RGB destekli bir model olan K68, her bir tuşa farklı bir renk atayabilmenize olanak tanıyor. Şirketin CUE yazılım desteği sayesinde, hem birçok hazır RGB renk profilinden faydalanabiliyor hem de internette farklı insanların oluşturduğu renk profillerini kolayca kendi klavyenize entegre edebiliyorsunuz. Kutu içeriğinden bir bilek desteği ile gelen klavye, Türkçe Q dizilimine sahip ve harici multimedya tuşlarını da üzerinde bulunduruyor.

Performans noktasında Cherry MX Red mekanik anahtarlarını kullanan oyuncu klavyesi, birçok rakibine göre oldukça sessiz bir yapıda. Hem FPS hem de MOBA oyuncularının çoğunlukla tercih ettiği Red anahtarlar, sessiz olduğu kadar hızlı tepkime süresi ve konforlu basış hissiyatıyla da öne çıkıyor.