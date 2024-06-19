Bu videomuzda 2024 senesinde göreceğimiz yapay zeka mobil işlemcilere göz atıyoruz.
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Core Ultra vs. Ryzen AI vs. Apple M4 vs. Snapdragon X Elite | En İyi AI İşlemcisi Hangisi?
İlk olarak piyasaya sürülen Qualcomm’un Snapdragon X Elite ile AMD Ryzen AI işlemcilerinin yanı sıra Apple M4 ile Intel’in Lunar Lake tabanlı Core Ultra işlemcilerinin beklenen güç özelliklerine gelin beraber bakalım.
En verimli, en güçlü, en yapay zeka gücüne sahip gibi soruların cevaplarını bu videoda alabilirsiniz.
Yapay Zeka İşlemcileri Kıyaslama Tablosu
|Qualcomm Snapdragon X Elite
|Intel Core Ultra (Lunar Lake)
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|Apple M4
|Yapı
|ARM
|x86
|x86
|ARM
|Üretim bandı
|TSMC 4nm FinFET
|TSMC N3 / N6
|TSMC 4nm FinFET
|TSMC N3E
|CPU
|12 çerkirdek Oryon
|8 çekirdek
|12 çekirdek
|10 çekirdek
|Performans
|8 çekirdek
|4 çekirdek Lion Cove
|4 çekirdek Zen 5
|4 çekirdek
|Enerji Verimliliği
|4 çekirdek
|4 çekirdek Skymont
|8 çekirdek Zen 5c
|6 çekirdek
|Maks Saat Hızı
|4,3 GHz
|2,8 GHz
|5,1 GHz
|4,4 GHz
|Grafik
|Qualcomm Adreno
|Intel Xe2
|AMD Radeon 890M
|M4 GPU
|NPU
|Qualcomm Hexagon
|NPU 4
|AMD Ryzen AI
|Neural Engine
|NPU Gücü
|45 TOPS
|48 TOPS
|50 TOPS
|38 TOPS
|Toplam Güç
|45 TOPS
|120 TOPS
|80 TOPS
|38 TOPS
|Bellek
|32 GB LPDDR5x
|32 GB
|256 GB
|16 GB
|USB
|3x USB4
|3x Thunderbolt 4
|2x USB4
|USB 4
|Watt
|80 Watt
|17-30 Watt
|15-54 Watt
|11-15(20) Watt