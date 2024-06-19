Bu videomuzda 2024 senesinde göreceğimiz yapay zeka mobil işlemcilere göz atıyoruz.

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İlk olarak piyasaya sürülen Qualcomm’un Snapdragon X Elite ile AMD Ryzen AI işlemcilerinin yanı sıra Apple M4 ile Intel’in Lunar Lake tabanlı Core Ultra işlemcilerinin beklenen güç özelliklerine gelin beraber bakalım.

En verimli, en güçlü, en yapay zeka gücüne sahip gibi soruların cevaplarını bu videoda alabilirsiniz.

Yapay Zeka İşlemcileri Kıyaslama Tablosu