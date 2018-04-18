Cooler Master RGB aydınlatmalı sıvı soğutma sistemini satışa sundu!

PC toplama işleminde tercih edilen markalardan biri olan Cooler Master RGB aydınlatmayı sıvı soğutma sistemine getirdi. 240 mm ve 120 mm boyutlarındaki sıvı soğutma sistemlerine entegre eden marka, artık bu tarz soğutma da kasanızı renklendirmeyi sağlayacak. MasterLiquid ML240R RGB ve MasterLiquid ML120R RGB model adlarını alan soğutma sistemi Asus, MSI ve AsRock anakartlar ile uyumlu çalışabiliyor.

Pompasında 12, fanlarda da 8’er adet LED aydınlatma bulunuyor. Söz konusu sıvı soğutma sistemleri 16.7 milyon renk skalasından ayarlanabilir bir şekilde geliyor. MasterPlus+ isimli uygulama üzerinden kontrol edilebilecek. Ayrıca ana kartlardaki RGB aydınlatmalar ile senkronize çalışabilecek olan bu sıvı soğutma blokları düşük profil tasarımı sayesinde neredeyse her kasaya da uyumlu olacaklar. Asus Aura Sync ve MSI Mystic Light uyumluluğu ile kasanızda soğutmayı da şenlendirmeyi amaçlıyor. Sistemin fiyatı MasterLiquid ML240R RGB için 120 dolar ve MasterLiquid ML120R RGB 100 dolar olarak ayarlanmış. Ayarlanabilir olmayan, yani sadece kendi kafasına göre renk saçan versiyonları ise 70 dolar ve 60 dolar fiyatlandırma ile satışa çıkmış durumda.

Cooler Master RGB aydınlatmalı sıvı soğutma