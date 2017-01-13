Geçtiğimiz haftalarda Consumer Reports, Apple’ın yeni çıkardığı MacBook Pro modellerini kullanıcılarına tavsiye etmemişti.

Consumer Reports yeni MacBook’un bataryasının son derece kararsız olduğunu ve bir testte 19 saat dayanırken aynı test bir daha uygulandığında 4 saat dayandığını açıklamıştı. Bu MacBook tarihinde, CR bünyesinde ilk defa olumsuz not alışı olmuştu.

Apple ise bu konuyu araştıracaklarını ve geri dönüş yapacaklarını belirtmişti. Apple geçtiğimiz günlerde buna sebep olan şeyin Safari internet tarayıcısından kaynaklı bir hata olduğunu duyurdu. CR ile birlikte çalışan Apple hatayı küçük bir güncellemeyle kapattı ve yeni MacBook Pro tekrar CR tarafından tavsiye edilir oldu.

CR internet sitesinden yaptığı açıklama ile beraber yeni MacBook Proların güncelleme ile beraber düzeldiğini ve batarya testlerinde 18.7 saate kadar kullanılabildiğini açıkladı. Yeni yazılımla beraber bir çok modeli defalarca denediklerini ve her seferinde aynı sonucu aldıklarını belirten CR, 18.7 saat çalışan modelin Touch Barsız yeni MacBook Pro modeli olduğunu açıkladı.