Güncelleme konusunda Android telefon üreticileri birbirleri ile sıkı bir rekabete girmiş durumda. Ana Android güncellemelerinin yanı sıra firmalar arayüz konusunda da fark yaratmak için fazladan mesai yapıyor. Bu süreçte OPPO da ColorOS 13 arayüz güncellemesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bugün ise 2023’ün ilk çeyreğinde ColorOS 13’ü alacak OPPO modelleri resmi olarak açıklandı.

Yeni işletim sistemi güncellemesini almak için 19 farklı telefon ve tablet sıra bekliyor. Bu cihazların arasında 10’u kararlı güncellemeyi alırken, geri kalanı beta sürümünü alacak. 2023’ün ortalarına doğru Beta sürümü alan cihazların stabil sürüm ile güncellenmesi de bekleniyor.

İçindekiler ColorOS 13 Alacak OPPO Modeller

ColorOS 13 Alacak OPPO Modeller

12 Ocak 2023 tarihinden itibaren aşağıdaki modeller ColorOS 13’ü resmi olarak alacak. Tabii her Android güncellemesinde olduğu gibi bu güncelleme de kademe kademe sunulacak.

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition

OPPO Find X2 League of Legends Edition

OPPO Find X2

OPPO Ace 2 EVA Limited Edition

OPPO Ace 2

OPPO K10 Pro 5G

OPPO K10x 5G

Çinli teknoloji üreticisinin yeni iki tableti ise 31 Ocak 2023’ten itibaren ColorOS 13 güncellemesini alacak.

OPPO Pad

OPPO Pad Artist Limited Edition

11 Ocak 2023’ten itibaren Oppo, dört cihaz için ColorOS 13 beta test cihazlarını işe almaya başlayacak. Bunlar ise şu şekilde olacak;

OPPO K10 Vitality Edition

OPPO K9s

OPPO Reno 7 New Year Edition

OPPO Reno 7 5G

Şubat 2023’ten itibaren aşağıdaki cihazlar için ColorOS 13 beta güncellemesini alacak.

OPPO Reno5 K 5G

OPPO K9

Son olarak, aşağıdaki bu cihazlar Mart 2023’ten itibaren ColorOS 13 beta güncellemesini alacak.

OPPO A55 5G

OPPO K9x 5G

OPPO K9 Pro 5G