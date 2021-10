Tüm detayları ile ColorOS 12 | Yeni özellikler ve cihaz listesi!

ColorOS 12, Android 12 üzerine kurulu bir şekilde geliyor! Peki, yeni ColorOS sistemi hangi yenilikleri sunuyor? Hangi telefona ne zaman gelecek? Tüm soruların cevapları bu yazıda!

ColorOS 12 Yenilikleri

OPPO’nun ve son dönemlerde OnePlus markasının kullandığı kullanıcı arayüzü olan ColorOS, geçtiğimiz dönemde ColorOS 7’den ColorOS 11’e geçerken bir değişim yaşamıştı.İsim olarak Android sürümlerine denk gelen yeni arayüz, bugün yapılan global lansman ile Android 12 tabanlı ColorOS 12 olarak karşımıza çıkıyor.

En Büyük Değişim; Tasarım

ColorOS 12, ilk dikkat çekecek ve bence en büyük değişimi tasarım tarafında yapıyor. Android 12 ile gelen “Materyal Sen” anlayışını OPPO diliyle geliştiren yeni arayüzde daha sade daha yuvarlak hatlar kullanıldığını görüyoruz.

3 boyutlu ikonların kullanıldığı ColorOS 12, özellikle bunu gölgelendirme ile yapıyor. Özellikle OPPO’nun kendi uygulamaların tasarımları daha dikkat çekici ve göze hoş gelecek şekilde ayarlanmış.

Eşitlikçi Yazılım

OPPO’nun yeni arayüzü olan ColorOS 12’de şahsen en beğendiğim gelişmelerden biri de renk düzenlemesi. Bu sayede kullanıcılar ekran ayarlarından gördüğü doğru renkleri seçim yaparak güncellemeyi alan cihazlarda renk konusunda görme sorunları olan kişilerin de sorunsuzca akıllı telefon deneyimi yaşamalarını amaçlıyor. Aynı zamanda bu sistem APK olarak tüm Android cihazlarda kullanılabilir olacak ve geliştiricilere de açık olacağı vurgulandı.

Bir diğer yandan yazıyı konuşmaya çeviren text to speech işlevini de geliştiren OPPO, Text on screen özelliği ile ekranda bulunan tüm yazıları sese dönüştürerek size aktarabiliyor. Bu hem erijilebilirlik konusunda güzel bir düşünce iken, aynı zamanda okumaya üşenenler için de güzel bir detay olacak.

Görme konusunda da zorluk yaşayanlar için tıklama ile yakınlaştırma sistemi gelen ColorOS 12’de ekrana üç kez tıklamanız halinde görüntüyü büyüterek yazılanları daha rahat okumanız sağlanıyor.

Kendi Emojiniz: Omoji

Son yılların popüler uygulaması olan kişisel ve hareketli emojiler konusunda da OPPO yorumu ColorOS 12 ile geldi. Omoji adı verilen emoji sisteminde siz de kendinizi omoji olarak yansıtacak ve tepkilerinizi paylaşabileceksiniz.

Birkaç marka dışında sadece ufak tefek hareket takibi yapabilen bu sistemi OPPO bahsedilene göre ciddiye almış. Gelişmiş yüz yakalama algoritması geliştiren marka, gerçek zamanlı olarak stilize edilmiş bir omoji oluşturmak için 77 farklı nokta ve 200’den fazla stil öğesi kullanıyor. Bu da çok fazla özelleştirme ve sizi andıran bir emoji yerine direkt olarak sizi yansıtan bir emoji ortaya koyacağı söyleniyor.

Bu omoji sisteminin ilk aşamada ColorOS 12’nin ilk güncellemesi ile değil, bir sonraki güncelleme olan v12.1 ile gelmesi bekleniyor.

Gelişmiş Her Zaman Açık Ekran

OPPO’nun uzun süredir kullandığı her zaman açık ekran öğeleri de ColorOS 12 ile yenileniyor. Artık tamamen özelleştirilebilir bir yapıya bürünen sistem, bir şablon üzerinden kendinize has değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacak.İstediğiniz bir desen, kendi Omoji’niz, yaptığınız bir çizim ya da portre çekimlerinizin silüet olarak yansımasını her zaman açık ekranda kullanabilirsiniz.

OPPO PC Connect

Bir diğer favori geliştirmelerden biri ise OPPO PC Connect olacak. Microsoft’un Google ile ortaklığıyla ortaya çıkan Telefonunuz özelliğinden çok daha verimli ve daha kullanışlı olarak çalışan bu sistem ile telefonunuzu bilgisayarınız üzerinden kullanmak mümkün olacak.

Anlık görsel senkronizasyonu ile telefondan çektiğiniz görüntüleri PC üzerinden görüntüleyebilir, kaydedebilirsiniz. Gelen aramaları ve bildirimlere göz atabilir, telefondaki yazıları ve bir çok şeyi kopyalayarak direkt olarak PC üzerine yapıştırabileceksiniz. Bunu daha basit bir şekilde sürükle-bırak işleviyle de kolayca yapabilirsiniz.

Fakat bu sistemin de ColorOS’un diğer güncellemesi v12.1 ile geleceğini söylemiş olalım.

Daha Güçlü Kenar Çubuğu

OPPO’nun imzalarından biri olan kenar çubuğu Google Lens başta olmak üzere birçok detay ile daha da kullanışlı hale geliyor. Uygulamalara hızlı erişim, tek tuşla ses veya ekran kaydı almanın yanı sıra ekrandaki yabancı cümleleri ve kelimeleri Türkçe dahil 100’den fazla dil arasında tek tuşla çeviri yapabilmenize olanak tanıyacak. Bunu sadece metin içeren yazılarda değil, bir fotoğraf üzerindeki yazının da çevrilmesi için kullanabilirsiniz.

Sorunları Çözen Telefon Yöneticisi

Birçok marka arayüzlerde bulunan telefon yöneticileri, genellikle sadece arka plandaki uygulamaları kapatma, bellek temizleme gibi temel işlevleri yaperken ColorOS 12 ile güvenlik de işin içine ekleniyor.

“Optimize et” tuşuna bastığınız anda, bellek temizleme, güvenlik ve gizlilik kontrolü de yapan yeni yönetici, izinler yada uygulamaların çalışma sırasında oluşturacağı güvenlik ve gizlilik ihlallerini de engelliyor.

Gizlilik Önemli

Gizlilik konusuna özellikle değinen OPPO, ColorOS 12 ile sadece telefon yöneticisi ile değil, ayrıca gizlilik konusunda bir bölüm ayırıyor. Herhangi bir uygulama lokasyon, mikrofon ve kamera kullanımı sırasında bildirim bölümünde ikon ve yeşil renk ile sizi uyaran sistemde Gizlilik panelinde hangi uygulamaların hangi izinlere sahip olduğunu tek bir noktadan kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Bildirim panelinini açtığınızda ise mikrofon ve kamera erişimi kapatma özelliğinin geldiğini görebilirsiniz. Bu sayede gerekli durumlarda iki erişimi de kapatarak telefonunuzun kamera ve mikrofonunu işlev dışı hale getirebileceksiniz.

En hoşunuza gidecek özelliklerden biri ise dikizcileri engelleme olacak. Siz toplu taşıma, ofis ya da herhangi bir yerde iken siz farkında olmadığınız sırada meraklı gözleri fark eden telefonunuz bildirim detaylarını anında gizleyerek sizi güvende tutacak.

Gelişmiş Animasyon

Quantum Animation Engine 3.0 ile geliştirilen ColorOS 12, daha akıcı ve göze hoş gelen animasyonlar kullanıyor. “Ayna canlılığı” şeklinde ifade edilen özellik, tıpkı gerçek hayattaki o hareket düz ve pürüssüz etkileşimi hedefliyor.

Performans Geliştirmeleri

Performans konusunda da önemli geliştirmeler sunan yeni arayüz %30 oranında bellek kullanımını azaltmayı başarmış. Buna ek olarak arka planda çalışan uygulamalarda %20 daha az güç tüketimi sağlıyor. Batarya sürelerinde ise %12 bir artık görülmesi amaçlanmış.

En büyük iddia ise ColorOS 12 ile çıkan bir cihazın 3 yıllık kullanım ardından sadece %2,75’lik bir performans düşüşü olacağı belirtiliyor. Bu gerçekten ülkemizde artan telefon fiyatlarında kullanıcıyı en çok sevindirecek etmen olduğunu düşünüyorum.

Güncelleme Takvimi

ColorOS 12’nin global olarak dağıtımı ilk aşamada Find X3 ve Find X3 Pro’ya geleceği belirtildi. Tarihlere göre dağıtım ise şu şekilde;

Ekim 2021

Find X3 Pro

Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Find X3

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

Kasım 2021

Find X2 Pro

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Find X2

Reno 6 Pro 5G

Reno 6 Pro 5G Diwali Edition

Reno 6 5G

Aralık 2021

Reno 6 Z 5G

Reno 6

Reno 5 Pro 5G

Reno 5 Pro

Reno 5

Reno 5 Marvel Edition

F19 Pro+

A74 5G

A73 5G

Ocak-Mart 2022

Find X3 Neo 5G

Find X3 Lite 5G

Find X2 Neo

Find X2 Lite

Reno 10x Zoom

Reno 5 5G

Reno 5 Z 5G

Reno 5 A

Reno 5 F

Reno 5 Lite

Reno 4 Pro 5G

Reno 4 5G

Reno 4 Z 5G

Reno 4 Pro

Reno 4

Reno 4 Mo Salah Edition

Reno 4 F

Reno 4 Lite

Reno 3 Pro 5G

Reno 3 Pro

Reno 3

F19 Pro

F17 Pro

A94 5G

A94

A93

A54 5G

A53s 5G

OnePlus 9R

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

Mart-Haziran 2022

F19

F19s

F17

A74

A73

A53

A53s

A16s

Bir Cihaz Kaç Güncelleme Alacak?

ColorOS 12’nin merak edilen noktalardan biri ise cihazların alacağı güncelleme sayısı idi. Bu konuya da açıklık getiren OPPO yetkilileri Find X serisi için 3 ana sürüm güncellemesi sözü verirken, Reno, F ve K serisi telefonlara 2 ana güncelleme ve A serisi telefonlara ise 1 ana güncelleme geleceği belirtildi. Güvenlik güncellemeleri ise tüm cihazlara verilmeye devam edecek.