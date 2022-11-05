Coinbase, üçüncü çeyrek gelirinin tahminleri kaçırmasına ve kripto para borsasının beklenenden daha büyük bir kayba sahip olmasına rağmen analistlerin tahminlerini aşan kullanıcı sayılarını bildirdi. Hisse senedi ise, genişletilmiş ticarette patladı.

İşte şirketin nasıl yaptığı:

Kazanç: Refinitiv’e göre, analistler tarafından beklenilen gibi hisse başına 2,40 dolar yerine hisse başına 2,43 dolar zarar.

Refinitiv’e göre, analistler tarafından beklenilen gibi hisse başına 2,40 dolar yerine hisse başına 2,43 dolar zarar. Gelir: Refinitiv’e göre, analistlerin beklediği gibi 654 milyon dolara karşılık 590 milyon dolar.

Tüccarlar kripto para birimlerinden uzaklaştıkça gelir bir yıl öncesine göre %50’den fazla düştü. Coinbase bir yıl önce 400 milyon doların üzerinde bir kar elde ettikten sonra şirketin mali durumu düştü. Böylece şirket 545 milyon dolar zarara etti.

Coinbase yatırımcı mektubunda, “İşlem geliri, daha güçlü makroekonomik ve kripto piyasası karşı rüzgarlarının yanı sıra denizaşırı hareket eden ticaret hacminden önemli ölçüde etkilendi.” dedi.

Hisse senedi, kripto fiyatlarındaki düşüş ve en riskli hisse senetlerinden geri çekilme nedeniyle bu yıl değerinin dörtte üçünden fazlasını kaybetti. Örneğin en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70’ten fazla düştü.

Analistler 7.84 milyon bekledi

Coinbase’in kullanıcı tabanı yıl boyunca düşmeye devam etti. Şirket, üçüncü çeyrekte aylık 8,5 milyon işlem yapan kullanıcıya (MTU) sahip olduğunu, önceki dönemde 9 milyon ve ilk çeyrekte 9,2 milyon olduğunu söyledi. Ancak StreetAccount’a göre analistler 7.84 milyon kullanıcı bekliyordu.

Coinbase, tüm yıl boyunca aylık kullanıcı sayısının 9 milyonun “biraz altında” olacağını söyledi. Bunun ardından, şirket, yıl için belirlediği 500 milyon dolarlık “zarar korkuluğu” içinde çalışacağını “ihtiyatlı bir şekilde iyimser” olduğunu söyledi.

Perakende işlem geliri, bir yıl önceki 1,02 milyar dolardan 346,1 milyon dolara düştü. Ancak bu, StreetAccount tarafından anket yapılan analistler arasındaki 454,2 milyon dolarlık konsensüsün altına düştü.

Dosyaya göre, ekim ayı ticaret hacmi 47 milyar dolardı. Ekim ayına kadar aylık kullanıcılar kabaca üçüncü çeyrek sonuçlarıyla aynı doğrultudaydı. Coinbase, dördüncü çeyrekte “3. çeyrek sonuçlarımıza kıyasla daha düşük işlem hacmi ve benzer sayıda MTU bekliyoruz.” dedi.

Geçen yıl borsaya çıkışından sonra Coinbase, kripto alım satım araçlarına yönelik artan talebi ve ortaya çıkan madeni paralarla ilgili coşkuyu karşılamak için kadro kurdu. Ancak ivme 2022’de tamamen tersine döndü ve şirketi çalışan sayısını azaltmaya zorladı. Haziran ayında Coinbase, tam zamanlı işlerin %18’ini ortadan kaldırarak 1.000’den fazla kesinti yaptığını söyledi.

Ethereum, önceki dönemdeki %22’den çeyrekte ticaret hacminin %33’ünü oluşturdu ve %31’i Bitcoin’den geldi. Bununla birlikte, işlem gelirinin sadece %24’ü Ethereum’dan gelirken, Bitcoin hacmiyle bile %31’ini oluşturdu.

Eylül ayında, ethereum, kripto para biriminin enerji tüketimini %99’dan fazla azaltmak için tasarlanan ve birleştirme olarak bilinen, yapım aşamasında olan bir yükseltme geçirdi.