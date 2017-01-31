Çocukların Lego Tasarımlarını Paylaşması İçin Sosyal Ağ Çıktı

Çocukların Lego tuğlalarından yaptığı yapıların fotoğraflarını paylaşması için Lego Life isimli yeni bir sosyal ağ çıktı.

Lego dünyadan bir çok insanı birleştiriyor. Sırf bunun için açılmış Reddit toplulukları, Flickr grupları bile var. Şimdi böyle bir sosyal ağın ortaya çıkması ve bir çok kişiyi buraya çekmesi bekleniyor. Özellikle Reddit ve Flickr kullanamayacak kadar küçük olanlar için.

Bu sosyal ağ özellikle 13 yaş ve daha küçük olanların güvenle kullanabilmesi için tasarlandı. Aslında buna ünlü tuğlalardan oluşan bir Instagram uygulaması da diyebiliriz. Kullanıcılar buraya yaptıkları yapıtların fotoğraflarını atabiliyor, kullanıcıları takip edebiliyor ve diğer kullanıcıların fotoğraflarına yorum yapabiliyor. Burada yer alan reklamlar da emojilerde küçük tuğlalardan oluşuyor.

Sosyal ağ 13 yaş ve altı kullanıcılardan için tasarlandığından dolayı yorumlar sıkı kontrol ediliyor. Uygulama şimdilik Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Danimarka, Avusturya ve İsviçre’de kullanılabiliyor. Sosyal ağ her ne kadar küçük yaştaki kullanıcılar için tasarlanmış olsa da bir çok hayran şimdiden uygulamayı kullanmaya başladı.