Coachella, üçüncü kez iptal edildi

Coachella, bilindiği üzere geçtiğimiz sene de korona virüs nedeniyle iptal oldu. Bu sene de aynı şekilde iptal edilen festivalin ne zaman yapılacağına dair henüz bir bilgi yok. Koronavirüs birçok etkinlik gibi Coachella’yı da seven birçok festivalci oldukça kötü etkilendi.

İlginizi çekebilir: Sputnik-V koronavirüs aşısının Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldı

reklam

Coachella bu sene de koronavirüsten kurtulamadı

Bilindiği üzere koronavirüs, dünya üzerinde son bir senede sosyal hayatımızı büyük ölçüde etkiledi. Bununla birlikte yapılan etkinlikler ve sosyal birlikteliğe engellerini koydu. Bu kapsamda, birçok tedbir alınmakla birlikte sosyal etkinliklere koronavirüs yüzünden ara vermek zorunda kaldık. Sağlık yetkilileri Coachella’nın ertelenmesini ve planlanan tarihte yapılmamasını emretti. Bu iptal emrinin tek sebebi, tabii ki içinde bulunduğumuz salgın dönemi. Salgın, yüz binlerce hayranı Kaliforniya çölüne çeken yıllık açık hava festivalini üçüncü kez ertelemeye zorladı.

Sizin için hazırladığımız Hepsiburada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Festival her yıl İndio, Kaliforniya’da düzenlenen bir müzik ve sanat festivali. 1999‘da Paul Tollett ve Rick Van Santen kurdu. AEG Live’ın bir iştiraki olan Goldenvoice tarafından organize edilmektedir. Etkinlikte rock, indie, hip hop ve EDM sanatçıları sahne almaktadır.

Riverside İlçe Sağlık Sorumlusu Dr. Cameron Kaiser, Cuma günü yayınlanan bir emirle Nisan 2021’de yapılması beklenen festivalin ertelendiğini duyurdu. Bununla birlikte yine aynı ayda yapılması beklenen Stagecoach Country Müzik Festivalini de iptal etti.

Festival severler, bu iptaller sonrasında festivallerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yapılan aşı siparişleri bu festivallerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için önemli bir adım. Bu festivallerde COVID-19 tespit edilirse, katılımcıların kapsamı ve sayısı ve mekanın doğası, imkansız olmasa da, risk altına girebilecekleri takip etmeyi imkansız kılıyor.

Coachella’nın geçtiğimiz sene Nisan ayında yapılması planlanırken, koronavirüs sebebiyle iptal edildiğini biliyorduk. Fakat bu sene aşının bulunması ve sosyal hayatın biraz daha genişlemesiyle festivallerin iptali düşünülmüyordu. Festival severler Coachela’nın gerçekleşeceğini düşünürken bir iptalin daha gerçekleşmesi festival severleri oldukça üzdü.

Aşı dağıtımı gecikmeye devam ederse önümüzdeki birçok etkinlik ve festivalin gerçekleşmesi pek mümkün değil. Bu durum müzik severleri kızdıracak fakat bulunduğumuz durum kapsamında bu etkinliklerin gerçekleşmesi pek de mümkün değil. Festival tarihi bu gidişle açıklanmayacak gibi duruyor.