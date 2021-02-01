Genel
Coachella, üçüncü kez iptal edildi
Coachella, bilindiği üzere geçtiğimiz sene de korona virüs nedeniyle iptal oldu. Bu sene de aynı şekilde iptal edilen festivalin ne zaman yapılacağına dair henüz bir bilgi yok. Koronavirüs birçok etkinlik gibi Coachella’yı da seven birçok festivalci oldukça kötü etkilendi.
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Coachella bu sene de koronavirüsten kurtulamadı
Bilindiği üzere koronavirüs, dünya üzerinde son bir senede sosyal hayatımızı büyük ölçüde etkiledi. Bununla birlikte yapılan etkinlikler ve sosyal birlikteliğe engellerini koydu. Bu kapsamda, birçok tedbir alınmakla birlikte sosyal etkinliklere koronavirüs yüzünden ara vermek zorunda kaldık. Sağlık yetkilileri Coachella’nın ertelenmesini ve planlanan tarihte yapılmamasını emretti. Bu iptal emrinin tek sebebi, tabii ki içinde bulunduğumuz salgın dönemi. Salgın, yüz binlerce hayranı Kaliforniya çölüne çeken yıllık açık hava festivalini üçüncü kez ertelemeye zorladı.
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- Festival her yıl İndio, Kaliforniya’da düzenlenen bir müzik ve sanat festivali. 1999‘da Paul Tollett ve Rick Van Santen kurdu. AEG Live’ın bir iştiraki olan Goldenvoice tarafından organize edilmektedir. Etkinlikte rock, indie, hip hop ve EDM sanatçıları sahne almaktadır.
Riverside İlçe Sağlık Sorumlusu Dr. Cameron Kaiser, Cuma günü yayınlanan bir emirle Nisan 2021’de yapılması beklenen festivalin ertelendiğini duyurdu. Bununla birlikte yine aynı ayda yapılması beklenen Stagecoach Country Müzik Festivalini de iptal etti.
Festival severler, bu iptaller sonrasında festivallerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yapılan aşı siparişleri bu festivallerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için önemli bir adım. Bu festivallerde COVID-19 tespit edilirse, katılımcıların kapsamı ve sayısı ve mekanın doğası, imkansız olmasa da, risk altına girebilecekleri takip etmeyi imkansız kılıyor.
Coachella’nın geçtiğimiz sene Nisan ayında yapılması planlanırken, koronavirüs sebebiyle iptal edildiğini biliyorduk. Fakat bu sene aşının bulunması ve sosyal hayatın biraz daha genişlemesiyle festivallerin iptali düşünülmüyordu. Festival severler Coachela’nın gerçekleşeceğini düşünürken bir iptalin daha gerçekleşmesi festival severleri oldukça üzdü.
Aşı dağıtımı gecikmeye devam ederse önümüzdeki birçok etkinlik ve festivalin gerçekleşmesi pek mümkün değil. Bu durum müzik severleri kızdıracak fakat bulunduğumuz durum kapsamında bu etkinliklerin gerçekleşmesi pek de mümkün değil. Festival tarihi bu gidişle açıklanmayacak gibi duruyor.
Genel
Karsan Atak Electric aracının lansmanı yapıldı
Türk otomotiv sektörünün en önemli üreticilerinden biri olan Karsan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsü Atak Electric aracının lansmanını gerçekleştirdi. Aracın tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımında; “Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz.” dedi.
Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021
Karsan Atak Electric’in motoru, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Bunun yanında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.
Dinamik tasarımı ile dikkat çeken Karsan Atak Electric, led gündüz farlarıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte Karsan Atak Electric; 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapıya sahip. Ayrıca araç, elektrik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle de konfor olarak binek otomobilleri aratmıyor. Sonuç olarak toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric aracında; 18+4 ya da 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.
Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan şirketini tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye’nin adını bu konuda duyuracaktır. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız” dedi.
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Genel
Nintendo yakın zamanda yeni bir Switch çıkarmayı planlamıyor!
Nintendo, Switch‘in başarısından son derece memnun. Gelen bilgilere göre firma yeni bir Switch modeli daha çıkarmayı planlamıyor.
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Yakın zamanda yeni bir Nintendo Switch düşünülmüyor!
Oyun konsolu piyasasında Nintendo‘nun varlığından bahsetmezsek olmaz. Yıllardır Sony ve Microsoft ile sıkı bir rekabet içerisinde olan firma, son zamanlarda değiştirdiği politikaların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Switch modeli ile el konsollarında rakipsiz hale gelen Nintendo, başarısının önünü kapatmayı pek düşünmüyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, Japon devi yakın zamanda yeni bir Switch modeli çıkarmayı düşünmüyor. An itibariyle Switch‘in satış rakamlarından memnun olan firma, yeni bir maceranın gereksiz olduğunu belirtiyor.
Ancak bu bilgiler oyun medyasında da bazı kafa karışıklıklarına neden oldu. Bildiğiniz üzere oyun dünyası Switch Pro veya Super Switch adı altında yeni bir model bekliyordu. Ancak durum böyle olunca oyun dünyası da bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Oyunlara özel konsol sürümlerinin sorunsuz bir şekilde çıkacağı öğrenilirken, yeni “güçlü” Switch modeli ile alakalı bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Uzun bir aradan sonra başarılı olan firmanın riske girmek istememesi ise gayet normal karşılandı. Bakalım Nintendo oyun dünyasına konsol dışı nasıl yenilikler getirecek bekleyip göreceğiz.
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Genel
MediaTek Apple için üretim yapacak
Ürettiği işlemcilerle tanıdığımız MediaTek, Apple İçin üretim yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Beats’in ürün tedarik zincirinde yer alacak.
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MediaTek, Tayvanlı bir yalı iletken işlemci üretici. Şirket A’dan Z’ye çeşitli elektronik ürünler için işlemci tedariki sağlıyor. Özellikle de son dönemlerde Dimensity işlemci ailesiyle adından oldukça sık söz ettiriyor. Bu durum MediaTek’i sektörde önemli bir tedarikçi yapıyor. Fiyat, performans odaklı ürünleriyle tanıdığımız Tayvan merkezli üretici, rekabette rakibi Qualcomm’u yakalamaya çalışırken, farklı alanlarda işlerini büyütmeye devam ediyor. Son gelen haberler ise, Şirketin Apple ile stratejik bir ortaklık kurmayı planladığını gösteriyor. İddialara göre MediaTek, Apple için üretim yapacak. Tayvanlı yarı iletken üreticisi, Beats tedarik zincirine dahil oluyor.
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MediaTek, Apple için üretim yapacak
MediaTek, uzun süredir çeşitli elektronik şirketleri ve bu şirketlerin ürünleri için yarı iletken işlemciler üretiyor. Tayvanlı şirket, zaman zaman rekabette geri kalsa bile son dönemlerde adından oldukça sık söz ettiriyor. MediaTek, bu durumu yeni çıkardığı Dimensity işlemcilere borçlu. Şirket şimdi ise oldukça şaşırtıcı bir haberle gündemde. Gelen haberlere göre MediaTek, Apple için için üretim yapacak. Apple’ın sahibi olduğu, Beats kulaklıklar için gerekli parçalar üretecek olan MediaTek, böylece Apple’ın ürün tedarik zincirinde yerini alıyor. Bu durum daha önce hiç yaşanmamıştı. Analistler, Apple’ın yıl içinde 200 milyon telefon satışı gerçekleştireceğini ve bu telefonlarla beraber daha çok kulaklık satılmasının beklendiğini söylüyor. İki şirketin ortaklığının detayları henüz bilinmiyor. Ancak, detayların ilerideki dönemlerde ortaya çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Yazan: Mehmet Katı, 1 hafta önce
Karsan Atak Electric aracının lansmanı yapıldı
Nintendo Switch satış rekoru kırıyor
Nintendo yakın zamanda yeni bir Switch çıkarmayı planlamıyor!
MediaTek Apple için üretim yapacak
Coachella, üçüncü kez iptal edildi
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