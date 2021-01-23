Sputnik-V koronavirüs aşısının Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldı

Türkiye ile Rusya, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik-V aşısının ülkemizde üretimi için anlaşma imzaladı. Buna anlaşmaya göre; aşının üretimi Türkiye’de de yapılacak.

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Koronavirüsüne karşı kendi aşısını geliştirilen ülkelerden biri olan Rusya, aşının yurt dışında üretilmesi için anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Ülkede Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve geniş çaplı olarak uygulanmaya başlayan ilk aşı olan Sputnik V’nin yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Sputnik-V aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik-V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. Aşının AB‘de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile 29 Aralık 2020’de gerçekleştirilen ortak basın toplantısında “Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı’mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.” demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 19 Ocak 2021’de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüşmüş ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kendileri ile Sputnik-V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik” ifadelerini kullanmıştı.

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