Geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran Nothing, yeni akıllı telefonu CMF Phone 1’in yakında piyasaya sürüleceğini duyurmadı. Ancak sızıntılar ve söylentiler, bu yeni modelin detayları hakkında önemli ipuçları veriyor. CMF Phone 1, özellikle bütçe dostu akıllı telefon arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor.

CMF Phone 1 özellikleri nasıl olacak?

İlk söylentilere göre, CMF Phone 1’in daha önceki Phone 2a modelinin daha ucuz bir versiyonu olacağı ve MediaTek Dimensity 7200 SoC’yi kullanacağı düşünülüyordu. Ancak yeni sızıntılar, telefonun daha güncel ve güçlü bir işlemci olan Dimensity 7300 SoC ile geleceğini öne sürüyor. Dimensity 7300, Dimensity 7200’ün halefi değil, Dimensity 7050’nin halefi olarak tanıtıldı ve performans açısından Snapdragon 778G+ ile neredeyse aynı seviyede olması bekleniyor.

Dimensity 7300 SoC, geçtiğimiz günlerde OPPO Reno12 Pro modelinde görüldü ve Geekbench 6 testinde 1043 tek çekirdek ve 2944 çok çekirdek puanı elde etti. Bu skorlar, Nothing Phone 1’de kullanılan Snapdragon 778G+ işlemcisi ile benzer performans seviyelerini işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir: Nothing Phone 2a Special Edition piyasaya sürüldü

Görsel sanatçı Rahul Janardhanan, Nothing CMF Phone 1’in tanıtımlarına dayanarak telefonun konsept görsellerini oluşturdu. Bu görseller, telefonun değiştirilebilir plastik arka kapağı ve özel eklentiler için tasarlanan “Nothing Kilidi” gibi yenilikçi tasarım özelliklerini gözler önüne seriyor.

CMF Phone 1’in 6,67 inçlik 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekran, yüksek çözünürlük ve akıcı görüntü deneyimi sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.

Telefonun arka tarafında çift kamera kurulumu bulunacak. Bu kurulumda, 50MP birincil sensör ve muhtemelen geniş açılı çekimler için ikinci bir kamera yer alacak. Ön tarafta ise 16MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.

CMF Phone 1, 8 GB LPDDR4x RAM ile gelecek ve 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri sunacak. Depolama kapasitesi microSD kart ile genişletilebilecek, bu da kullanıcılara daha fazla esneklik sağlayacak.

Telefonun 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı ve 33 W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bu özellikler, telefonun uzun pil ömrü ve hızlı şarj yetenekleri ile günlük kullanımda rahatlık sağlayacak. CMF Phone 1’in, Phone 2a modelindeki 45 W şarj desteğine kıyasla biraz daha düşük bir şarj hızı sunması bekleniyor.

Sızıntılara göre, CMF Phone 1’in 128 GB modeli için başlangıç fiyatı 249 dolar olacak. Telefonun Temmuz 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyat etiketi, bütçe dostu akıllı telefon pazarında önemli bir rekabet yaratacak.