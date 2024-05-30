Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz aylarda serinin ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone 2’yi tanıtmıştı. Yakın zamanda ise Nothing Phone 2a modelini piyasaya süren marka, şimdi de Nothing Phone 2a Special Edition modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 2a Special Edition neler sunuyor?

Nothing Phone 2a Special Edition’ın teknik özellikler tarafında Nothing Phone 2a’dan bir farkı bulunmuyor. Aralarındaki fark ise tasarım tarafında. Normalde Nothing Phone 2a’nın beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç rengi bulunuyor. Nothing Phone 2a Special Edition’da ise bu üç renk, tek tasarımda kullanılmış.

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: Snapdragon 8s Gen 3 ne kadar güçlü? | 8 Gen 2 ve 8 Gen 3 ile kıyasladık!

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.