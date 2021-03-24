Sosyal Medya
Clubhouse benzeri bir özellik Facebook’ta görüntülendi!
Clubhouse çıktığı günden bu yana sosyal medya dünyasının bir numaralı ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hatta, bu ilginin sadece kullanıcılar tarafından olmadığını da söyleyebiliriz. Öyle ki, tüm sosyal medya devleri bir süredir Clubhouse’un bir benzerini kendi bünyesinde oluşturmanın yarışında. Twitter, ‘Spaces’ ile yavaş yavaş bunun başarmanın eşiğinde. Fakat, Facebook tarafından benzer bir uygulama geliştirmek istediği dışında bugüne kadar çok ses çıkmamıştı. Ancak bugün gelen haberler gösteriyor ki, Facebook, yeni bir uygulama geliştirmek yerine Clubhouse’u kendi platformuna dahil etme niyetindeymiş. Hem de bu amacına düşündüğümüzden çok daha yakınmış….
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Clubhouse kopyaları listesine Facebook da dahil oluyor
Görünüşe göre, Facebook’un Clubhouse kopyası beklediğimizden çok daha hızlı geliyor. Hem de yeni bir platform yerine bir Facebook özelliği olarak. Yazılımcı Alessandro Paluzzi, Facebook’un mobil uygulamasının kodlarında Clubhouse benzeri bir özellik keşfetti. Tabi, bu özellik an itibariyle normal kullanıcıların erişimine kapalı. Paluzzi’nin keşfettiği bu özelliğin adı ise “Live Audio”. Bu yeni özellik Facebook uygulmasında şu şekilde gözükmekte:
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Palazzi’nin iddiasına göre bu yeni Clubhouse benzeri özellik halihazırda Facebook’ta bulunan ‘Messenger Rooms’ bölümüne eklenecek. Açıkcası, Facebook’un bu yeni özelliğinin çalışma prensibi de Clubhouse ve Twitter Spaces ile çok benzer. “Live Audio” bölümünde bir oda oluşturup, istediğiniz kişileri bu odaya davet edebileceksiniz. Hatta, bu davet etme işlemi için birkaç seçeneğiniz olacak. Bu işlem; bir Facebook gönderisi, Facebook Messenger’da direkt link ya diğer sosyal medya platformlarında bir direkt link aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca, tıpkı yine Clubhouse gibi, kullanıcıların konuşmacı veya dinleyici şeklinde ayrılacağını da belirtelim. Son olarak, yukardaki uygulama içi görsellerin henüz özelliğin beta aşamasına ait görüntüler olduğunu da ekleyelim. Son kullanıcıya sunulan arayüz çok büyük ihtimalle bundan farklı olacaktır. Bakalım, Facebook’un bu sefer ki “ilham alma” macerası nasıl sonlanacak…
Kaynak: TechCrunch, 9To5Mac
Sosyal Medya
Trump, kendi sosyal medya platformunu kuruyor!
Trump, 4 senelik başkanlık dönemini bir hayli hareketli geçirmişti. Görev süresince sıra dışı açıklamaları ve hamleleri ile gündemden düşmeyen eski ABD başkanın koltuktaki son günlerine ise sosyal medya platformlarından yediği yasaklar damga vurmuştu. Dahası, bu yasaklar hala kaldırılmadı. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda da kaldırılacağa benzemiyor. Görünen o ki, bu durum Trump’ın canına tak etti ve eski ABD başkanı kendi sosyal medya platformuyla geri dönüyor…
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Trump platformunu önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunmak istiyor
Eski ABD başkanının sosyal medya, özellikle Twitter sevdası hepimizin malumu. Platformdan yasaklanmadan önce günde sayısı yüzleri bulan Tweet atan eski başkan, görünüşe göre sosyal medyayı çok özledi. Öyle ki, Trump’ın en yakın danışmanlarından Jason Miller’ın açıklamalarına göre, Trump kendi platformunun hazırlıklarına başladı bile. Dün ABD kanalı Fox News’e konuşan Miller, “Başkan 2-3 ay içinde sosyal medyaya dönmeye hazır. Hem de kendi platformuyla!” diyerek konuyu açtı. Buna ek olarak, Miller platformla ilgili bildiği detayları da paylaştı.
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Eski başkan platform için sektörün önde gelen isimleriyle toplantı yaptı
ABD’nin 45. Başkanı, beyaz sarayı terk ettiğinden beri günlerini Mar-a-Lago şehrindeki lüks villasında geçiriyor. Trump, başkanlıktan sonra genelde bu villa ve yakınlarında golf oynarken görüntülenmişti. Ancak görünen o ki, eski başkan villasında çok daha önemli işler peşinde. Danışman Miller’ın bir önemli açıklaması da tam da bu konudaydı. Programın sunucusun ısrarlarına rağmen ilk önce daha fazla bilgi veremeyeceğini söyleyen Miller, sonrasında “Başkan son günlerde villasında çok önemli isimler ağırladı. Bu toplantılar sosyal medya sektörünün en önde gelen isimleriyleydi.” şeklinde konuştu. Bu isimlerin kim olduğunu ise henüz bilmiyoruz. Son olarak, Miller platformun çok iddialı geleceğini söyledi. Görüşmeyi sonlandırmadan “Sosyal medyayı yeniden tanımlayacak ve en büyük trend olacak.” diye eklemeyi ihmal etmedi.
Kaynak: BusinessInsider
Sosyal Medya
Facebook’un yeni rap uygulaması: BARS
Facebook, kullanıcıların hazır beat’ler üzerine rap yapabilecekleri ve bu videoları paylaşabilecekleri yeni bir uygulamayı duyurdu. BARS adı verilen bu uygulamada 60 saniyeye kadar yapılabilecek olan rap videoları, TikTok’takine benzer bir akış sayfasına gönderilebilecek. Facebook, bu uygulamadaki ses efektlerinin stüdyo kalitesinde olduğunu da belirtiyor.
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An itibariyle kapalı beta sürümde olan bu uygulama için şimdiden kayıt olup, uygulama kullanıma girdiği anda hemen ulaşabilmek için imkanınız da bulunuyor. Uygulamanın ilk aşamada kullanıcıların seviyesini öğrenip kişiye göre içerik sunacağı da belirtilenler arasında.
Uygulamada ayrıca, otomatik önerilen kelime ipuçları ile birlikte serbest stil yapma becerisine sahip olacağınız bir Meydan Okuma moduna da yer verilmiş. Hemen aşağıda da bu uygulamayla hazırlanmış bir şarkı kesitinin videosunu görmektesiniz.
Bu tanıtım gönderisinin açıklamasında da “BARS uygulaması App Store’da yayında! Kullanıcı adınızı rezervasyon yaptırın ve uygulamaya ilk ulaşanlardan olun.” cümlelerine yer verilmiş. Tabii burada kastedilen, ABD’nin App Store’u oluyor.
Açıklamaların devamında da “BARS, yüzlerce farklı ücretsiz beat ile kaliteli rap müzikleri eğlenceli ve kolay bir şekilde oluşturmanızı sağlayan yeni bir uygulama. Bu uygulamada harika şarkılar çıkartabilmek için geçmiş bir rap deneyimine bile gerek yok.” cümleleri görülüyor.
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Bu uygulama an itibariyle Android mobil işletim sistemi için sunulmadı. Fakat zaman içerisinde oraya geleceği de şüphesiz görünüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ses sanatçılarının sektörleri büyük zarara uğradı. Bu uygulama o sanatçılar için de bir umut olabilir gibi görünüyor. Peki sizce Facebook’un bu yeni BARS adlı uygulaması TikTok’un kullanım oranını etkileyecek mi?
Sosyal Medya
Twitter, ücretli takipçi özelliğini duyurdu!
Birçok sosyal medya platformu, son dönemde ücretli üyelik sistemine geçiş yapmaya başladı. Bu platformlar, ücretli hâle gelmeseler de ücretli üyeler için daha özel paylaşımlar sunma yoluna gittiler. Bunlara YouTube’daki “join” yani “katıl” butonunu en güncel örnek olarak verebiliriz. Bu akıma katılan son sosyal medya platformu da Twitter oldu.
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Şimdi de Twitter, dün gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında “Super Follow” adını verdiği yeni sistemini tanıttı. Bu sistemin aylık 4.99$’lık bir üyelik ücretinin bulunacağı ve bazı paylaşımların sadece bu üyelerin görüp cevaplayabileceği şekilde yayınlanacağı açıklandı. Bu şekilde üye olan kişiler ise “Super Follower” kategorisine girecekler ve istedikleri anda üyeliklerinden çıkma haklarının bulunacağı da belirtiliyor.
Twitter’a grup özelliği de geliyor
Bu sistemin duyurusu aslında çok büyük bir sürpriz de olmadı diyebiliriz. Çünkü 2020’nin Temmuz ayında da Twitter tarafından paylaşılan bir iş ilanında “Bir üyelik platformu oluşturuyoruz.” gibi bir açıklama yer almıştı. Twitter, bu yeni özel ücretli takip sistemine ek olarak “Communities” ismini verdiği ve “Topluluklar” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bir özelliğini de duyurdu.
Bu yeni özelliğin de Facebook’taki Gruplar özelliğine bir hayli benzeyeceği ve ortak ilgi alanı olan insanların bir konu başlığı altında bir araya gelmelerini sağlayacağı belirtiliyor. Facebook, bu grup özelliği sayesinde çok popüler olmuştu diyebiliriz.
Hatta Facebook’u şu anda aktif olarak kullanan kişilerin birçoğunun sadece bu özellik için kullandıklarını söylemek bile yanlış olmaz. Tabii bu özelliğin Twitter üzerinde de işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek. Hem ücretli üyelik sisteminin hem de grup özelliğinin ne zaman kullanıma gireceği henüz açıklanmadı.
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