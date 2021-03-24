Clubhouse benzeri bir özellik Facebook’ta görüntülendi!

Clubhouse çıktığı günden bu yana sosyal medya dünyasının bir numaralı ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hatta, bu ilginin sadece kullanıcılar tarafından olmadığını da söyleyebiliriz. Öyle ki, tüm sosyal medya devleri bir süredir Clubhouse’un bir benzerini kendi bünyesinde oluşturmanın yarışında. Twitter, ‘Spaces’ ile yavaş yavaş bunun başarmanın eşiğinde. Fakat, Facebook tarafından benzer bir uygulama geliştirmek istediği dışında bugüne kadar çok ses çıkmamıştı. Ancak bugün gelen haberler gösteriyor ki, Facebook, yeni bir uygulama geliştirmek yerine Clubhouse’u kendi platformuna dahil etme niyetindeymiş. Hem de bu amacına düşündüğümüzden çok daha yakınmış….

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Clubhouse kopyaları listesine Facebook da dahil oluyor

Görünüşe göre, Facebook’un Clubhouse kopyası beklediğimizden çok daha hızlı geliyor. Hem de yeni bir platform yerine bir Facebook özelliği olarak. Yazılımcı Alessandro Paluzzi, Facebook’un mobil uygulamasının kodlarında Clubhouse benzeri bir özellik keşfetti. Tabi, bu özellik an itibariyle normal kullanıcıların erişimine kapalı. Paluzzi’nin keşfettiği bu özelliğin adı ise “Live Audio”. Bu yeni özellik Facebook uygulmasında şu şekilde gözükmekte:

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Palazzi’nin iddiasına göre bu yeni Clubhouse benzeri özellik halihazırda Facebook’ta bulunan ‘Messenger Rooms’ bölümüne eklenecek. Açıkcası, Facebook’un bu yeni özelliğinin çalışma prensibi de Clubhouse ve Twitter Spaces ile çok benzer. “Live Audio” bölümünde bir oda oluşturup, istediğiniz kişileri bu odaya davet edebileceksiniz. Hatta, bu davet etme işlemi için birkaç seçeneğiniz olacak. Bu işlem; bir Facebook gönderisi, Facebook Messenger’da direkt link ya diğer sosyal medya platformlarında bir direkt link aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca, tıpkı yine Clubhouse gibi, kullanıcıların konuşmacı veya dinleyici şeklinde ayrılacağını da belirtelim. Son olarak, yukardaki uygulama içi görsellerin henüz özelliğin beta aşamasına ait görüntüler olduğunu da ekleyelim. Son kullanıcıya sunulan arayüz çok büyük ihtimalle bundan farklı olacaktır. Bakalım, Facebook’un bu sefer ki “ilham alma” macerası nasıl sonlanacak…

Kaynak: TechCrunch, 9To5Mac